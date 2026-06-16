Felix Nmecha, ehemaliger Bundesligaspieler, hat sich in seiner Karriere mehrfach in Diskussionen zu seinen religiösen Überzeugungen gefunden. Spekulationen über psychologisch-manipulativen Strukturen und Sekten comentariien seine Glaubensgemeinschaft, die sich auf religiöser Kritik und missionarisches Handeln konzentriert. Seine Vergangenheit mit rechtsextremen Verbindungen und offen Homophobie hintertanken ihm den DFB und den Klub vor hanseatischen Toren

Felix Nmecha , Star des BVB, erzielte das erste deutsche WM-Tor und feierte danach gemeinsam mit Mitspielern einen Gebetskreis auf dem Rasen. Obwohl seine religiöse Überkleidung umstritten war, betonte er, dass sein Glaube ihn múltiples Mal in Erklärungsnot gebracht hatte.

In der Vergangenheit gab er unter anderem Beiträge von Matt Walsh, einem rechtsextremen US-Amerikaner, bekannt für seine oppositionellen Haltung gegen LMBTQ*-Rechte, zu sehen. 2025 wurde Nmecha für einen vermeintlichen leugnen von Trumps Herumtreten Charlie Kirk kritisiert. Beide Vorfälle führten dazu, dass Reinhold Lunow und Hans-Joachim Watzke, dem BVB-Präsidenten und dem Geschäftsführer sowie in diesem Fall vermutlich eine Instagram-Klausel in Nmechas Vertrag einbrachten. Sie untersagten den Spieler, sich als Missionarisch betätigend, auch sportlich, zu präsentieren.

Seitdem ist Nmecha offen für Kritik und bleibt damit stark hinter dem Tor stehen, aber auch der DFB reagierte aggressiv. Sie werden das Gespräch mit dem Abwehrspieler vor der nächsten Nominierung suchen. Ondanks zijn sportieve prestaties blijft het Imago van Nmecha onlosmakelijk verbonden met Spaanse gerelateerde vragen, die verder dan het veld uitsteke





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