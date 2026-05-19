Felix Nmecha: Ein Wille-Spieler für die Weltmeisterschaft?

Nach wochenlanger Verletzung (Außenbandriss im Knie) spielte der Mittelfeld-Motor beim 2:0 in Bremen am letzten Bundesliga-Spieltag über die gesamten 90 Minuten. Nmecha überzeugte mit seinen bekannten Stärken: Übersicht, Passschärfe, aggressive Zweikampfführung, spielerische Lösungen. Ricken: "Felix’ Leistung war beeindruckend. Dass er bereits wieder 90 Minuten auf dem Platz stand, zeigt die Physis, die er in den vergangenen anderthalb Jahren unter Niko (Trainer Kovac, d. Red.) aufgebaut hat."

Die WM-Anspannung steigt! Am kommenden Donnerstag (21. Mai) verkündet Julian Nagelsmann endlich seinen 26-köpfigen Kader für das Welt-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11.

Juni bis 19. Juli). Bis dahin will der Bundestrainer nach eigener Aussage alle rund 62 Kader-Kandidaten persönlich über Zu- oder Absage informieren. Während ganz Fußball-Deutschland über die Berufung des eigentlich zurückgetretenen Weltmeister-Keepers Manuel Neuer (40) diskutiert, gibt es auch bei Vizemeister noch drei letzte Härtefälle.

Geht es nach Sport-Boss Lars Ricken (49) müssen alle BVB-Kandidaten bei der WM dabei sein. Ganz besonders aber einer ... Borussias Schlüsselspieler Felix Nmecha (25) hat nachweislich das Potenzial, auch zu einem Unterschiedsspieler bei der Weltmeisterschaft zu werden. Ricken auf BILD-Nachfrage: "Ich glaube, wir alle bei Borussia Dortmund wären sehr überrascht, wenn Felix nicht mit zur WM fahren würde.

Am Ende entscheidet das natürlich der Bundestrainer, aber mit seinen Qualitäten tut Felix jeder Mannschaft gut. "Entscheidender Entwicklungsschritt bei Nmecha





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