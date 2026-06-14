Felix Nmecha: Gebet mit Gegenspielern nach Sieg über Curacao und starke Leistung

Nationalspieler Felix Nmecha sorgt nach dem Spiel gegen Curacao für ein außergewöhnliches Bild: Mit Gegenspielern bildet er einen Kreis und betet. Der gläubige Christ erklärt die Geste als Dank an Gott. Zudem brilliert er sportlich auf dem Platz und wird für die EM immer wichtiger.

Felix Nmecha (25) und Jonathan Tah (30) bildeten plötzlich einen Kreis mit Profis des Gegners, legten die Arme umeinander und senkten die Köpfe. Ein Bild mit Seltenheitswert und einer besonderen Aufklärung.

Nach der Szene am Spielfeldrand stand Schlüsselspieler Nmecha am ARD-Mikrofon und erklärte: "Wir sind im Spiel Gegner. Nach dem Spiel sind wir alle Christen und Brüder. Wir haben einfach ein kleines Gebet zusammen gemacht, weil wir alle sehr dankbar sind - auch die.

" Und weiter: "Vom Ergebnis her ist es natürlich schön für uns, aber auch im Ganzen glauben wir alle, dass Jesus durch das Spiel verherrlicht wird. Deswegen sind wir zusammengekommen und haben zusammen gebetet.

" Interessant: TV-Experte und Weltmeister Bastian Schweinsteiger (41, 121 DFB-Einsätze) kommentierte die Nmecha-Erklärung anschließend mit einem einfachen "Amen". Einige Tage zuvor war Nmecha bereits nach dem Länderspiel gegen die Niederlande in den Händen aus dem Mannschaftsbus gestiegen, wie BILD berichtet hatte. Hintergrund für die beiden Aktionen: Nmecha ist gläubiger Christ und bekennt sich auch öffentlich regelmäßig zu seiner Religion. Er sorgte mit homophob bewerteten Posts in der Vergangenheit jedoch auch für Kontroversen.

Schon vor Jahren hatte der Dortmund-Star mit nigerianischem Vater und deutscher Mutter erklärt: "Ich bin ein sehr gläubiger Christ. Alles, was ich tue, ist nicht für mich. Ich möchte anderen Leuten Freude mit den Fähigkeiten bereiten, die mir Gott gegeben hat.

" Letzteres ist ihm gegen Curacao unbestritten gelungen. Nmecha avancierte mit seinem Führungstreffer und einer starken Leistung zu einem der Matchwinner. Vor allem zeigte er, dass er im deutschen Spiel auch in Zukunft den Unterschied ausmachen kann. Nmecha dazu: "Ich freue mich enorm.

Ich realisiere gerade erst, was passiert ist. Das ist schon ein sehr besonderer Moment für mich und meine Familie, auch für uns als Mannschaft.

" Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) setzt ihn in der Mittelfeld-Zentrale ein und lässt ihn selbst Entscheidungen treffen. Nmecha: "Er gibt mir diese Freiheit, selber das Gefühl zu haben, ob ich nach vorne gehe oder tiefer gehe, um mir den Ball zu holen.

" Auch von außen gibt es immer mehr Lob. Sein Kollege Kai Havertz (26) sagte: "Er hat alles. So ein gutes Gesamtpaket: offensiv, intensiv, am Ball überragend, groß, körperlich stark.

" BILD-Experte Lothar Matthäus (65) äußerte sich in der Sendung "Lothar legt los": "Ich glaube, dass Nmecha für mich ein Spieler ist, der bei dieser EM eine ganz große Rolle spielen kann, weil er einfach diese körperliche Präsenz hat, diesen starken linken Fuß, diese entscheidenden Pässe und auch das Abschlussvermögen. " Das Gebet nach dem Spiel gegen Curacao war mehr als nur eine Geste der Verbundenheit unter christlichen Spielern beider Mannschaften.

Es war ein öffentliches Bekenntnis zu Nmechas Glauben und seiner Überzeugung, dass der sportliche Erfolg Gott zu verdanken ist. Solche öffentlichen religiösen Gesten sind im modernen Profifußball selten und wecken Neugier. Nmecha nutzt seine Plattform, um seinen Glauben zu teilen, aber auch um Dankbarkeit auszudrücken - für die Fähigkeiten, die Familie und die Möglichkeit, auf höchstem Niveau spielen zu können.

Die Reaktionen darauf sind gemischt: Während viele die Offenheit und das mutige Bekenntnis schätzen, stehen andere solchen öffentlichen Kundgaben im Sport skeptisch gegenüber. Besonders weil Nmecha in der Vergangenheit mit kontroversen sozialen Medien-Aktivitäten auffiel, die als homophob kritisiert wurden, wird sein Glaubensbekenntnis von manchen als nicht ganz frei von Widersprüchen gesehen. Der Spieler selbst scheint diese Vergangenheit jedoch hinter sich gelassen zu haben und sich voll und ganz auf seine sportliche Entwicklung und seinen Glauben zu konzentrieren.

Sportlich gesehen erlebt Felix Nmecha derzeit einen severen Aufschwung. Bei der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist er aus dem Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr wegzudenken. Seine starken Auftritte in der Nations League, insbesondere gegen Curacao, untermauerten seinen Status als Schlüsselspieler für die anstehende Europameisterschaft. Nagelsmann setzt ihn in der defensiven Mittelfeld-Zentrale ein, gibt ihm dort aber bewusst Freiheiten, um seine Stärken optimal zur Geltung zu bringen.

Nmecha kann sowohl tiefe Balle sammeln als auch offensive Akzente setzen, besitzt einen starken linken Fuß und ist körperlich sehr präsent. Sein Tor gegen Curacao war ein Beleg für seine Gefährlichkeit im gegnerischen Strafraum. Lob kommt nicht nur vom Trainer, sondern auch von seinen Mitspielern. Kai Havertz etwa betont das "gute Gesamtpaket", das Nmecha mitbringt: offensive Qualitäten, Spielintelligenz, Ballbehandlung und Physis.

Auch die TV-Experten, allen voran Legende Lothar Matthäus, sehen in ihm einen potentiellen Matchwinner für die EM. Nmecha selbst bleibt bescheiden, spricht von einem "besonderen Moment" für ihn und seine Familie und zeigt sich dankbar für das Vertrauen, das der Bundestrainer in ihn setzt. Die Kombination aus sportlicher Entwicklung und persönlichem Glauben macht ihn zu einer außergewöhnlichen Figur im aktuellen deutschen Fußball. Sein Weg von einem talentierten, aber umstrittenen Spieler zu einem gesetzten Führungsspieler in der Nationalelf ist ungewöhnlich.

Es bleibt abzuwarten, ob er seine derzeitige Form bis zur EM halten und dort den Unterschied machen kann, wie es Matthäus prophezeit





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