Felix Nmecha ignoriert BVB-Kritik und reagiert mit Bibelzitat auf Jubel-Debatte

Nach Kritik wegen des Kronen-Jubels postet Felix Nmecha ein Bibelvers. Borussia Dortmund nimmt das Gespräch mit dem Spieler, doch der Star schweigt zu den Vorwürfen evangelikaler Netzwerke.

BVB -Stürmer Felix Nmecha hat nach heftigen Kontroversen um seinen umstrittenen Kronen-Jubel erstmals öffentlich reagiert. Der 26-jährige Nationalspieler nutzte Instagram, um acht Fotos seiner Spielzeit zu veröffentlichen. Dabei zitierte er Psalm 115,1 aus der Bibel, vermied aber das kritisierte Jubel-Logo.

Nmecha Postet Bibelzitat statt Klartext

Felix Nmecha veröffentlichte am Sonntagabend eine Bilderserie mit Szenen aus dem Spiel und der Vorbereitung. Auf einem Foto zeigt er mit den Fingern gen Himmel, verzichtet jedoch auf die ikonische Geste des Kronen-Jubels. Begleitet wurde die Auswahl durch das Zitat: "Not to us, Lord, not to us but to your name be the glory, because of your love and faithfulness. Psalm 115:1". Die deutsche Übersetzung lautet: "Nicht uns, HERR, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen". Damit umgeht der Spieler die direkte Auseinandersetzung mit der aktuellen Debatte im Stadion.

Also read BVB-Kritik an Felix Nmecha: Fanabteilung lehnt umstrittenen Jubel ab

Kontroverse um Evangelikales Netzwerk

Die Diskussion dreht sich um den Evangelikalismus von Felix Nmecha und sein Umfeld. Der Stürmer feierte zwei Treffer beim 2:1-Sieg in Elversberg wiederholt mit dem Kronen-Jubel. Diese Geste gilt als Markenzeichen des evangelikalen Netzwerks "Ballers in God". Die Kampagne "The King's Return" steht im Fokus der Kritik. Recherchen des ARD-Magazins "Monitor" sowie Schwulenverbändeordnen die Glaubensgemeinschaft als homophob und queerfeindlich ein. Abtreibung wird dort als "Satans Plan" bezeichnet.

BVB Nimmt Dialog Mit Dem Spieler Auf

Borussia Dortmund hat die Lage ernst genommen und einen offenen Dialog angekündigt. Die Fan- und Förderabteilung übte scharfe Kritik an den Vorfällen. Der Verein forderte eine klare Distanzierung zu den umstrittenen Netzwerken. In einer Stellungnahme heißt es, dass Hinweise aus der Fanszene essentiell seien. Man werde das Gespräch mit Felix Nmecha suchen, um Fragen und Diskussionen anzugehen. Ein offener, kontroverser aber vertrauensvoller Dialog soll bestehen bleiben.

Advertisement

Foto Mit Teamkollegen Und Schweigen Des Stars

Auf den Instagram-Fotos ist Felix Nmecha auch mit seinen Teamkollegen Konstantinos Karetsas und Fabio Silva zu sehen. Der 18-jährige Karetsas und der 24-jährige Silva stehen in einer Gruppenaufnahme neben dem Star. Trotz dieser Sichtbarkeit reagiert der Spieler auf die medialen Vorwürfe mit keiner Silbe. Eine BILD-Anfrage an Nmecha und sein Management liegt vor, um Zweifel auszuräumen, wurde jedoch bisher nicht beantwortet. Die Debatte über seine Zugehörigkeit zu "Ballers in God" hält an.

Geschäftliche Transparenz Der Plattform

Die Veröffentlichung auf Instagram erfolgt unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung. Nutzer müssen akzeptieren, dass Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden können. Dies geschieht gemäß Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO. Die Aktivität in sozialen Netzwerken bleibt für den Verein ein Thema, da sie direkt mit den kontroversen Glaubensäußerungen verknüpft ist. Die Spannung zwischen dem Sportlichen Erfolg des Spielers und der gesellschaftlichen Rezeption seiner privaten Netzwerke bleibt die bestimmende Frage der nächsten Tage.