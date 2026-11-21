Nach heftiger Kritik an seinem Kronen-Jubel zeigt Felix Nmecha im BVB-Trikot gegen Gladbach ein neues Ritual. Der Nationalspieler vermeidet den umstrittenen Teil und betont seinen Glauben.

Die Bundesliga saison nimmt für den BVB eine wendungsreiche Richtung, als Felix Nmecha mit seinem 80. Treffer den entscheidenden 1:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach herbeiführt. Der 26-jährige Nationalspieler hatte zuvor unter starkem public scrutiny gelitten, nachdem sein ikonischer Kronen-Jubel gegen den 1. FC Saarbrücken heftige Diskussionen ausgelöst hatte. Die Geste, bei der er symbolisch eine Krone zu den Füßen von Jesus niederlegt, wurde von Kritikern aufgrund der Verbindung zur umstrittenen Glaubensgemeinschaft Ballers in God scharf angegriffen.

Anpassung des Jubels nach Intervention

Nach der Länderspielpause hatten sowohl die Verantwortlichen von Borussia Dortmund als auch Funktionen der deutschen Nationalmannschaft dem Akteur nahegelegt, künftig auf diese spezifische Feierform zu verzichten. In der Arena in Mönchengladbach zeigte sich diese Anpassung deutlich: Während sich die Traube seiner Mitspieler nach dem Treffer auflöste, kniete Nmecha erneut hin, um der Masse zu danken. Diesmal jedoch verzichtete er vollständig auf die Krone und formte stattdessen mit seinen Händen die Worte "Jesus liebt dich", wie die Organisation Ballers in God in den sozialen Medien bestätigte.

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Erklärungen des Spielers und Abgrenzung

Im Interview mit Sky nach dem Abpfiff betonte der Angreifer, dass sein ursprüngliches Ritual rein religiös motiviert war und nichts mit der umstrittenen Sekte zu tun haben sollte. Er sagte: "Für mich war es eine Sache … das hat einfach nicht gestimmt, was die Leute gesagt haben. Für mich war dieser Jubel einfach für meinen Glauben, dass ich die Krone auf den Boden lege, um ihm die Ehre zu geben." Er räumte ein, die Geste am Samstagabend nicht gezeigt zu haben, da er die Reaktionen auf sich wirken lassen wollte.

Offenheit für zukünftige Handlungen

Überraschend klarstellte Nmecha jedoch, dass ein dauerhafter Verzicht auf den umstrittenen Jubel nicht festgelegt ist. "Das bedeutet jetzt nicht, dass ich nie wieder den Jubel mache. Weil es war eigentlich kein großes Thema, also schon, aber eigentlich nicht. Aber ich bin jetzt einfach glücklich, dass wir gewonnen haben und die 3 Punkte haben." Diese Aussage, die er auch gegenüber DAZN tätigte, wobei das Interview laut BILD-Informationen nicht vollständig ausgestrahlt wurde, lässt Raum für Interpretation und zeigt, dass die innere Überzeugung des Spielers unberührt bleibt.

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Sportdirektor Ole Book verteidigt Spieler

Ole Book, Sportdirektor von Borussia Dortmund, nahm seinen Spieler in Schutz und wies die Vorwürfe der medialen Überreaktion zurück. Auf Nachfrage gegenüber BILD erklärte Book: "Ich habe es jetzt noch nicht so gesehen, aber dass er den Jubel in Teilen gezeigt hätte, das habe ich jetzt noch nicht gehört." Er betonte, dass Nmecha klar dargelegt habe, Gott danken zu wollen, was als "mehr als legitim" einzustufen sei. Da der umstrittene Teil heute ausgefallen sei, sei das Thema für ihn vom Tisch.

Forderungen der Fans und Förderabteilung

Trotz der Verteidigung durch das Management bleibt die Fan- und Förderabteilung des BVB hart im Ton. Die Gruppe, die die Jubel-Causa nach dem Spiel gegen Elversberg (2:1) eröffnet hatte, forderte explizit eine klare Distanzierung von evangelikalen Netzwerken. Die Mitglieder dieser Abteilung sehen in der Geste weiterhin ein Problem, das die öffentliche Wahrnehmung des Vereins negativ beeinflussen könnte, und behalten sich vor, weiter nach Transparenz zu verlangen, auch wenn der Verein intern Ruhe bewahren möchte.