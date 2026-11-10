Felix Nmecha: Klopp und Völler sprechen über Kronen-Jubel und BVB-Forderung

Jürgen Klopp und Rudi Völler haben mit Felix Nmecha über den umstrittenen Kronen-Jubel gesprochen. Borussia Dortmund verlangt nun den Verzicht darauf.

Im Streit um den Kronen-Jubel von Felix Nmecha haben Bundestrainer Jürgen Klopp und Sportdirektor Rudi Völler das Gespräch mit dem Mittelfeldspieler gesucht. Nach BILD-Informationen fand das Treffen am Montag nach der Anreise zum DFB-Camp in Herzogenaurach statt. Sowohl Borussia Dortmund als auch der DFB hatten zuvor ein klärendes Gespräch angekündigt.

Parallel meldete sich Nmecha selbst zu Wort. In einem Instagram-Beitrag, der 24 Stunden sichtbar war, erklärte der Spieler auf Englisch, dass er mit seinem Jubel weder sich selbst noch eine Organisation in den Vordergrund stellen wolle.

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Gespräch im DFB-Camp: Klopp und Völler stellen Bedingungen

Jürgen Klopp und Rudi Völler haben Felix Nmecha nach BILD-Informationen klargemacht, unter welcher Voraussetzung sie sich in der Debatte vollumfänglich hinter ihn stellen. Der Spieler müsse sie im Gegenzug davon überzeugen, dass er nicht hinter falschen Werten stehe.

In seinem Instagram-Beitrag schrieb Nmecha, dass es ihm darum gehe, seine 'Krone' vor dem bald wiederkehrenden König niederzulegen und auf Jesus hinzuweisen. Er beschrieb diese Botschaft als seine Hoffnung und seine Stärke.

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BVB-Forderung: Watzke verlangt Verzicht auf den Jubel

Hans-Joachim Watzke, BVB-Präsident und DFB-Vize, hat den Verzicht auf den Jubel von Felix Nmecha öffentlich gefordert. Bei einer Mitgliederversammlung der Fan- und Förderabteilung am Montagabend kündigte Watzke an, den Spieler zur Unterlassung aufzufordern.

Nach BILD-Informationen hat Hans-Joachim Watzke zudem wiederholt persönlich mit Felix Nmecha über das Thema gesprochen. Borussia Dortmund erwartet außerdem ausdrücklich, dass die Glaubensgemeinschaft Ballers in God künftig darauf verzichtet, Nmecha als Botschafter im BVB-Trikot auf ihren Kanälen zu bewerben.

Sollte Ballers in God dieser Erwartung nicht nachkommen, erwägen Watzke und die Verantwortlichen des Vereins laut BILD-Informationen rechtliche Schritte gegen das Netzwerk. Die Gemeinschaft beteuert in einer eigenen Stellungnahme, allen Menschen mit Liebe und Respekt begegnen zu wollen, auch denen, die den Glauben nicht teilen.

Hintergrund: Kronen-Geste seit der Weltmeisterschaft umstritten

Felix Nmecha sorgt mit seiner Kronen-Geste seit der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer für Kontroversen. Die Debatte hat laut Berichterstattung seit vergangenem Sonntag eine neue Dimension erreicht, nachdem die Fan- und Förderabteilung des BVB eine klare Distanzierung von evangelikalen Netzwerken gefordert hatte.

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Der Kronen-Jubel gilt als Kampagnen-Symbol der Glaubensgemeinschaft Ballers in God. Recherchen unter anderem des ARD-Magazins Monitor zufolge ist diese Gemeinschaft in Teilen homophob und queerfeindlich.

Offene Fragen: Verzichtet Nmecha künftig auf den Jubel?

Offen bleibt vor allem, ob Felix Nmecha künftig tatsächlich auf den umstrittenen Jubel verzichtet. Ebenso unklar ist, ob er sich durch seinen Post sogar darin bestärkt sieht, die Geste weiterhin zu zelebrieren.

Ein ausführliches Interview, in dem Felix Nmecha auf Nachfragen eingehen und die Thematik tiefgehend einordnen würde, hat der Spieler bislang nicht gegeben. Eine entsprechende BILD-Anfrage ließ er bislang unbeantwortet.