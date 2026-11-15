Felix Nmecha Krone Jubel BVB Kontroverse DFB Reaktion

Felix Nmecha löst mit Krone-Feierstreik Debatten aus. BVB-Präsident Watzke, Rudi Völler und Jürgen Klopp kommentieren den Vorfall nach dem Spiel gegen Elversberg.

Nach dem 2:1-Sieg des BVB gegen 1. FC Saarbrücken, im Text als Elversberg bezeichnet, geriet Felix Nmecha in die Schlagzeilen. Der 26-jährige Nationalspieler führte seinen Torjubel mit einer symbolischen Geste durch. Er formte eine Krone mit der Hand über seinem Kopf und legte diese symbolisch zu den Füßen. Diese Aktion gilt als Referenz an Jesus Christus. Damit verknüpft der Spieler zudem die umstrittene Bibelfan-Gruppierung "Ballers in God".

Symbolik und religiöser Bezug

Die Geste steht für die Verehrung Christi. Kritiker weisen darauf hin, dass die zugehörige Gruppierung "Ballers in God" als homophob gilt. Zudem soll die Gruppe Abtreibung als Werk des Satans betrachten. Die Empörung im Internet begann schnell zu schwelen. Eine Fan-Vereinigung äußerte ihren Protest gegen die Ausführung des Jubels. Die mediale Aufmerksamkeit verstärkte sich zusehends.

Also read Kann der BVB Nmecha den Kronenjubel überhaupt verbieten?

Positionen von BVB und DFB

BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke schaltete sich in die Debatte ein. Auch die Spitzenfunktionäre des DFB reagierte. Rudi Völler und Jürgen Klopp nahmen Position zum Vorfall. Die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident schwiegen jedoch zu den Vorfällen. Es stellt sich die Frage nach der Abwägung zwischen Religions- und Meinungsfreiheit. Das Grundgesetz bietet hier Rahmenbedingungen.

Kritik am modernen Torjubel

Die Fußballprofis tragen selbst Mitverantwortung an der Situation. Seit Jahren ist Torjubel zum Kult erhoben worden. Ein Herzchen für den Partner auf der Tribüne gilt als harmlos. Ein andeutender Babybauch bei Schwangerschaften wird toleriert. Manche Spieler machen jedoch eine Egoshow aus ihrer Arbeit. Der Erfolg wird inszeniert. Ein Vergleich mit Gerd Müller vom 7. Juli 1974 offenbart Unterschiede.

Advertisement

Vergleich und künftige Spiele

Gerd Müller feierte am 7. Juli 1974 mit Armen hoch und drei Hüpfern. Dies geschah im WM-Finale gegen Holland. Der Sieg war historisch bedeutsam. Der Erfolg gegen Elversberg ist jedoch eine andere Kategorie. Das nächste Spiel findet morgen in Berlin statt. Der Gegner ist die niederländische Mannschaft. Jürgen Klopp benötigt einen Sieg gegen die Oranjes. Ein Ausbleiben des Erfolgs wäre enttäuschend.

Ausblick und Spielerfokus

Der Wettbewerb wird als weniger wichtig eingestuft. Der Stellenwert liegt zwischen EM und Schwarzwaldpokal. Ein Verlust würde dennoch wehtun. Die Frage nach dem Torschützen ist aktuell. Bundestrainer Jürgen Klopp wartet auf sein erstes Tor als Trainer. Felix Nmecha wäre ein möglicher Treffer. Die Diskussion um den Jubel bleibt bestehen.