Felix Nmecha (25) hat sich in der BILD-Sendung "Lothar legt los" Lothar Matthäus (65) zu Wort gemeldet, der ueber den Nationalspieler und einen potenziellen Nachteil sprach. Nmecha kam erst im Sommer 2023 für eine Abülse in Höhe von 30 Mio. Euro aus Wolfsburg zum BVB. Im März verlängerte der Klub den Vertrag vorzeitig bis 2030.

Felix Nmecha (25). In der BILD-Sendung "Lothar legt los" sprach Lothar Matthäus (65) ueber den deutschen Nationalspieler - und einen moglichen Nachteil des Dortmunders. Der DFB-Star soll bei europischen Top-Vereinen auf der Liste stehen.

Macht er nach der Weltmeisterschaft den Abflug und verlasst die Bundesliga? Der deutsche Rekordnationalspieler (150 Länderspiele): "Das ist eine Auszeichnung für. Dortmund war noch clever und hat den Vertrag noch vor der Weltmeisterschaft langfristig verlängert.

". Nmecha kam erst im Sommer 2023 für eine Abülse in Höhe von 30 Mio. Euro aus Wolfsburg zum BVB. Im März verlängerte der Klub den Vertrag vorzeitig bis 2030.

Angst vor einem Transfer hat Matthaeus nicht. Um eine Sache macht er sich mehr Gedanken. Der ehemalige Nationalspieler: "Dass Nmecha erst einmal gesund bleibt, denn das ist ja so ein bisschen ein Problem von ihm.

". Anfang 2025 fiel er lönger wegen einer Bänderverletzung aus, von März bis Mai fehlte er wegen eines Aönbandrisses im Knie. Erst kurz vor dem Turnier-Start konnte er sich wieder fit melden. Matthaeus: "Wenn er gesund ist und einen Rhythmus bekommt, dann ist er für mich einer der besten Box-zu-Box-Spieler der Welt - vielleicht sogar der beste.





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