Der BVB-Star Felix Nmecha hat bei der Weltmeisterschaft für Aufsehen gesorgt. Nach seinem Tor gegen Curacao zeigte er eine religiöse Geste und betete anschließend mit seinen Mannschaftskameraden auf dem Rasen. Der tief gläubige Nmecha ist Mitglied der Vereinigung 'Ballers in God', die über 750.000 Follower auf Instagram hat. Die Gruppe hat jedoch auch kritische Stimmen auf sich gezogen, die von psychologisch-manipulativen, sektenähnlichen Strukturen sprechen.

Felix Nmecha hat bei der Weltmeisterschaft für Aufsehen gesorgt, als er nach seinem Tor gegen Curacao eine religiöse Geste zeigte und anschließend mit seinen Mannschaftskameraden ein Gebet auf dem Rasen sprach.

Der BVB-Star ist tief gläubig und hat sich in der Vergangenheit immer wieder durch seine Auslegung des Glaubens in der Öffentlichkeit hervorgetreten. Seine Geste war eine Hommage an Jesus Christus als König und er betonte, dass alle Spieler nach dem Spiel Brüder seien und gemeinsam ein Gebet gesprochen hätten





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