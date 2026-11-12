Felix Nmecha und Jürgen Klopp: Stopp des umstrittenen Kronen-Jubels

Bundestrainer Jürgen Klopp verkündet, dass Felix Nmecha seinen kritisierten Kronen-Jubel im DFB-Team künftig unterlassen wird. Hintergrund sind Reaktionen auf evangelikale Netzwerke.

Der umstrittene Torjubel von Felix Nmecha findet im deutschen Nationalteam kein Fortsetzen. Bundestrainer Jürgen Klopp bestätigte am Freitag vor dem anstehenden Nations-League-Spiel, dass der Nationalspieler auf den sogenannten Kronen-Jubel verzichten wird. Dies stellt eine direkte Reaktion auf die anhaltende öffentliche Debatte dar, in die der Spieler durch seine Gestik in der Bundesliga geraten war.

Klärung durch Trainer Jürgen Klopp

Die Entscheidung wurde kurz vor dem Einsatz im DFB-Team getroffen, um weitere Kontroversen zu vermeiden. Jürgen Klopp erklärte, dass Nmecha ihm persönlich mitgeteilt habe, keine Absicht zur Diskriminierung oder Herabsetzung anderer Personen gehabt zu haben. Für Klopp war die Klarstellung der Intentionen der entscheidende Punkt, weshalb der Spieler künftig auf die umstrittene Geste verzichten soll. Der Trainer betonte, dass damit die wichtigste inhaltliche Klärung erreicht sei und Nmecha den Jubel nicht mehr zeigen werde.

Also read Jurgen Klopp offenbart Gespräch mit Felix Nmecha zur Kronen-Geste

Hintergrund des BVB-Kritikvorwurfs

Der Anlass für die neue Regelung lag in einem Spiel der Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg, das die Dortmunder mit 2:1 gewannen. Bei diesem Spiel erzielte Felix Nmecha beide Tore für seinen Verein und zeigte erneut seine spezifische Jubelgeste. Diese Bewegung, bei der imaginär eine Krone abgelegt wird, steht in der öffentlichen Wahrnehmung in engem Zusammenhang mit dem evangelikalen Netzwerk Ballers in God. Durch diese Assoziation geriet der 26-jährige Akteur stark in die Kritik von Fans und Unterstützern des Vereins.

Positionen von Verein und Bundespräsident

Bereits im Vorfeld hatte die Dortmunder Fan- und Förderabteilung eine klare Distanzierung von solchen Netzwerken gefordert. Felix Nmecha reagierte auf Instagram mit der Aussage, er habe sich bei der Geste absolut nichts dabei gedacht, und betonte seinen freundlichen Charakter. Der BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke äußerte sich jedoch deutlich zur Notwendigkeit einer Lösung, da die Gestik die Fans spalte. Er berichtete von einem einstündigen Video-Call, in dem er den Spieler dazu anhörte, den Jubel einzustellen, um die Einheit im Verein zu wahren.

Advertisement

Auswirkungen auf die nationale Auswahl

Zumindest für die A-Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) gilt das Thema nun als erledigt. Während sich der Verein noch in einer Überlegungsphase bezüglich einer allgemeinen Lösung befindet, hat der Bundestrainer für den internationalen Kontext bereits die Weichen gestellt. Die klare Ansage von Jürgen Klopp sorgt für Entlastung in der medialen Berichterstattung und ermöglicht dem Spieler, sich ohne den Druck der öffentlichen Debatte auf das sportliche Leistungsvermögen zu konzentrieren.

Weiterer Verlauf der Nations League

Die Ankündigung erfolgte in einem Zeitraum, in dem die nationale Auswahl auf hohem Niveau agiert. Jürgen Klopp traf seine statements in der serbischen Hauptstadt, wo sich die Stimmung im Team als positiv beschreiben ließ. Der Trainer lobte Nmecha als außergewöhnlich freundlichen und herzensguten jungen Mann, der gute Energien in die Mannschaftsräume bringe. Diese persönliche Note unterstreicht, dass der Streit um die Geste keine persönliche Abneigung des Trainers widerspiegelt, sondern eine strategische Entscheidung zur Vermeidung von Ablenkung darstellt.