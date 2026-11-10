Felix Nmecha verteidigt Kronen-Jubel: DFB und BVB fordern Gespräche

Bundesprofi Felix Nmecha erklärt seinen umstrittenen Torjubel. DFB-Sportdirektor Rudi Völler und BVB fordern Klärung, da die Geste mit homophoben Gruppen in Verbindung gebracht wird.

Die öffentliche Debatte um die torjubilierenden Gesten von Felix Nmecha hat sich weiter verschärft. Der 26-jährige Mittelfeldspieler und deutsche Nationalspieler hat sich erstmals klar zu den Vorwürfen geäußert. Die Kontroverse um seine Kronen-Geste, die seit der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer für Diskussionen sorgt, erreichte am vergangenen Sonntag einen neuen Höhepunkt.

Nmecha erklärt Geste als christliches Symbol

Felix Nmecha reagierte am späten Montagabend auf den zunehmenden Druck, indem er auf Instagram eine Nachricht veröffentlichte. Diese war nur 24 Stunden lang sichtbar. In diesem Beitrag erklärte er, dass seine Geste nicht dazu dienen soll, sich selbst oder andere Organisationen in den Vordergrund zu stellen. Stattdessen wolle er seine Krone vor dem bald wiederkehrenden König niederlegen und auf Jesus verweisen. Der Nationalspieler betonte, dass seine Botschaft auf Hoffnung und Stärke beruhe.

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Der BVB-Profi fügte hinzu, dass seine Absichten nie darauf ausgelegt waren, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass zu fördern. Als Christen bezeichnete er die eigene Haltung als eine der Liebe und des Respekts gegenüber jedem Menschen. Dies gelte unabhängig von Herkunft, Glauben oder Weltanschauung. Eine direkte Antwort auf die Frage, ob er die Geste künftig nach Toren wiederholen wird, gab er jedoch nicht.

DFB und BVB suchen das Gespräch

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) geben die Angelegenheit nicht einfach auf. Beide Institutionen haben angekündigt, das Gespräch mit Felix Nmecha zu suchen. Der Mittelfeldspieler hält sich derzeit mit der Nationalmannschaft im Trainings-Camp in Herzogenaurach auf. Ein Austausch mit Bundestrainer Jürgen Klopp, der 59 Jahre alt ist, soll zeitnah stattfinden.

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DFB-Sportdirektor Rudi Völler, 66 Jahre alt, unterstrich die Notwendigkeit des Dialogs im Sportpodcast Kerners 11. Moderator Johannes B. Kerner, 61 Jahre alt, führte das Gespräch. Völler verwies darauf, dass Religions- und Glaubensfreiheit grundsätzlich geschützt seien. Es könne jeder seine Überzeugungen für sich selbst ausleben. Da das Thema jedoch öffentlich geworden sei, bestehe ein klarer Gesprächsbedarf, um die Abläufe und Hintergründe genau zu verstehen.

Vorwürfe der Homophobie belasten die Diskussion

Die Brisanz der Situation wird durch Recherchen unter anderem des ARD-Magazins Monitor geschürt. Deren Ermittlungen legen nahe, dass Teile der evangelikalen Glaubensgemeinschaft Ballers in God mit homophoben und queerfeindlichen Positionen in Verbindung gebracht werden. Die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund forderte daher am vergangenen Sonntag eine klare Distanzierung des Spielers von diesen Netzwerken.

Eine ausführlichere öffentliche Einordnung durch Felix Nmecha steht derzeit weiterhin aus. Bislang hat sich der BVB-Profi nicht zu einem längeren Interview bereit erklärt, in dem er kritische Nachfragen zu seiner Geste und deren möglicher Verbindung zu Ballers in God beantworten müsste. Eine entsprechende Anfrage der BILD ließ Nmecha bislang unbeantwortet, was die Unsicherheit über seine weitere Haltung unterstreicht.