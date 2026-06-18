Felix Nmecha: WM-Tor und kontroverser Glaube

Der BVB-Star Felix Nmecha hat beim ersten deutschen WM-Spiel gegen Curacao ein Tor geschossen und dabei für Schlagzeilen gesorgt. Nach dem Spiel führte er ein Gebet auf dem Rasen an, was in der Vergangenheit bereits kontrovers diskutiert wurde. Nmecha ist tief gläubig und gehört der Vereinigung 'Ballers in God' an, die jedoch auch kritische Stimmen auf sich gezogen hat.

Felix Nmecha , ein Star des BVB, hat beim ersten deutschen WM-Spiel gegen Curacao ein Tor geschossen und dabei für Aufsehen gesorgt. Nach dem Spiel führte er ein Gebet auf dem Rasen an, was in der Vergangenheit bereits kontrovers diskutiert wurde.

Nmecha ist tief gläubig und gehört der Vereinigung 'Ballers in God' an, die über 750.000 Follower auf Instagram hat. Die Gruppe hat jedoch auch kritische Stimmen auf sich gezogen, die von sektenähnlichen Strukturen und manipulativen Methoden sprechen. Der Gründer der Gruppe, John Bostock, hat Verbindungen zu fundamentalistischen Aktivisten in Europa, die Homosexualität als krankhaft betrachten und Konversionstherapien anbieten.

Nmechas Glaube hat ihn bereits in der Vergangenheit in Erklärungsnot gebracht, als er Beiträge des US-Rechtsextremisten Matt Walsh teilte, der sich gegen LGBTQ*-Rechte einsetzt. Der BVB hat daraufhin Gespräche mit Nmecha geführt und ihm klargemacht, dass er sich im Verein nicht missionarisch betätigen darf. Auch der DFB hat reagiert und sucht das Gespräch mit Nmecha vor jeder Nominierung. Sportlich hat Nmecha beim WM-Auftakt überzeugt, doch sein Name bleibt mit kontroversen Themen verbunden





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