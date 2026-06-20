Felix Nmecha: Zwischen sportlichem Erfolg und kontroversem Glauben

Der deutsche Fußballspieler Felix Nmecha erzielte das erste WM-Tor gegen Curacao und fiel durch einen Gebetskreis auf. Seine tiefgläubige, aber polarisierende Auslegung des Christentums und Verbindungen zur umstrittenen Gruppe Ballers in God sorgen für Debatten. Der BVB reagierte mit einer Instagram-Klausel im Vertrag, und auch der DFB kritisierte seine Aussagen. Trotz sportlicher Leistungen bleibt Nmecha von Kontroversen umgeben.

Felix Nmecha erzielte das erste deutsche Tor bei der Weltmeisterschaft gegen Curacao und erregte anschließend Aufmerksamkeit, als er mit einem Gebetskreis auf dem Rasen für Schlagzeilen sorgte.

Der Spieler von Borussia Dortmund ist tief gläubig, doch seine Auslegung des Glaubens hat in der Vergangenheit immer wieder polarisiert. Seine Jubelgeste: Er kniete nieder und legte imaginär eine Krone auf das Spielfeld, eine religiöse Geste als Hommage an Jesus Christus als König. Nach dem Spiel erklärte er: Im Spiel waren wir Gegner, nach dem Spiel sind wir alle Christen und Brüder und haben zusammen ein kleines Gebet gesprochen.

Wir glauben alle, dass Jesus durch das Spiel verherrlicht wird, deshalb sind wir da zusammengekommen. Nmecha ist eines der Gesichter der Vereinigung Ballers in God, die vom ehemaligen englischen Profi John Bostock gegründet wurde. Über 750.000 Menschen folgen der Gruppe auf Instagram, ihr Motto lautet: Impacting the beautiful game for Jesus. Handelt es sich um eine harmlose Glaubensgemeinschaft?

Nicht ganz. Die Gruppe erklärt auf ihren Kanälen, wie man unchristliche Mitspieler gezielt missioniert - bevorzugt dann, wenn sie verletzt oder gestresst sind. Kritiker sprechen von psychologisch-manipulativen, sektenähnlichen Strukturen. Hinzu kommt, dass Gründer Bostocks Verbindungen zu Aktivisten der fundamentalistischen Awakening-Bewegung in Europa gut dokumentiert sind.

Diese Bewegung bezeichnet Homosexualität als krankhaft und bietet Konversionstherapien an. Nmechas Glaube hat ihn schon mehrfach in Erklärungsnot gebracht. Im Jahr 2023 teilte er Beiträge des US-Rechtsextremisten Matt Walsh, der sich offen gegen LGBTQ*-Rechte einsetzt. Darunter ein Post, der die Pride-Community mit dem Teufel verglich.

Nmecha distanzierte sich später: Ich muss gestehen, dass ich mit der Mehrheit der Äußerungen von Walsh nicht einverstanden bin. Homophob oder transphob sei er nicht mal annähernd. Gott liebt wirklich alle. Im Jahr 2025 geriet er erneut in die Schlagzeilen: Nach der Ermordung des Trump-nahen US-Aktivisten Charlie Kirk schrieb Nmecha, Kirk habe friedlich für seine Überzeugungen eingestanden - ein Beitrag, den er anschließend löschte.

Der Präsident von Borussia Dortmund, Reinhold Lunow, und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke führten intensive Gespräche mit dem Spieler und machten klar, dass Nmecha sich trotz seines Glaubens im Verein nicht missionarisch betätigen dürfe. Laut Berichten der Sport Bild soll im Vertrag eine Instagram-Klausel enthalten sein. Bei Verstößen gegen den Klubwertekodex droht ihm demnach eine Million Euro Strafe. Nach dem Kirk-Post wurde die Klausel angeblich verschärft - Nmechas Social-Media-Beiträge müssen demnach vorab vom Verein genehmigt werden.

Auch der Deutsche Fußball-Bund reagierte: Wir werden das Gespräch mit Felix vor der nächsten Nominierung suchen, hieß es damals. Seitdem wurde Nmecha nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Sportlich hat Nmecha beim WM-Auftakt jeden Zweifel beseitigt. Doch sein Name bleibt untrennbar mit Fragen verknüpft, die weit über den Platz hinausgehen





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