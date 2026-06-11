Felix Ruschke, ein ehemaliger Spieler der Hansa Rostock, verlässt die Mannschaft und wechselt erstmals ins Ausland. Der 23-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit dem Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz und wird künftig in der zweiten österreichischen Liga spielen. Bei Blau-Weiß Linz arbeitet er mit Michael Köllner zusammen, einem bekannten Trainer aus seiner Zeit bei 1860 München und dem 1. FC Nürnberg.

Felix Ruschke verlässt Hansa Rostock und wechselt zum Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz . Der 23-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag und wird künftig in der zweiten österreichischen Liga spielen.

Bei Blau-Weiß Linz arbeitet er mit Michael Köllner zusammen, einem bekannten Trainer aus seiner Zeit bei 1860 München und dem 1. FC Nürnberg. Köllner beschreibt ihn als einen Spieler, der die linke Außenbahn repräsentiert und mit seiner Technik, Schnelligkeit und Wucht überzeugt. BW-Sportdirektor Christoph Schößwendter ordnet die vergangene Saison ein, da Ruschke aufgrund einer Verletzung einen Knick in seiner Karriere hatte, aber jetzt wieder fit und einsatzbereit ist





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