Felix Scherhan: Vom Berliner Jugendtraum zur Nationalmannschaft

Felix Scherhan erzählt von seinem Weg von Tennis Borussia und Hertha BSC zur Nationalmannschaft. Ein Bericht über Disziplin, Glauben an den Traum und die Bedeutung der Familie.

Felix Scherhan steht im Aufgebot für die Partien in Serbien am 13. November und gegen Holland am 16. November. In der neusten Ausgabe der Sports Illustrated Deutschland spricht der Fußballspieler über seinen Werdegang und die entscheidenden Momente seiner Karriere.

Jugendspiele auf Berliner Plätzen

Die Sportanlagen von Tennis Borussia und TuS Makkabi waren Felix Scherhan während der Corona-Zeit fast täglich vertraut. Wenn das Ordnungsamt einen Platz kontrollierte, wechselte er einfach auf den anderen, da die Anlagen direkt nebeneinander liegen. Die Schule lief zu dieser Zeit nicht richtig, weshalb er mehr Zeit hatte und jeden Tag allein oder mit anderen auf den Platz fuhr.

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Auf engem Raum lernte man sich zu behaupten und die Ellbogen auszufahren. In Berliner Jugendmannschaften muss man sich durchsetzen, um überhaupt zum Zug zu kommen. Auf den Plätzen von Tennis Borussia und Makkabi spielte man ständig Eins-gegen-eins oder schoss auf das Tor. Diese beiden Disziplinen liebt Felix Scherhan bis heute. Eine weitere Möglichkeit war der Käfig am Savignyplatz, über dem ein Bild von Mario Götze hängt.

Wechsel zu Hertha BSC und Ambitionen

Mich beeindruckten das Gelände und die Trainingsmöglichkeiten, die ich in dieser Form noch nie gesehen hatte. Allein das eigene Gym für die Jugend, die Teqball-Platte und der große Athletikbereich haben mich geflasht. Auch die Trainingsintensität war höher, daran gewöhnte ich mich aber relativ schnell. Es bedeutete mir viel, dass ich zu diesem späten Zeitpunkt noch zu Hertha wechseln durfte.

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Ich war der erste Spieler seit 13 oder 14 Jahren, der erst im zweiten U19-Jahr zum Verein kam. Ich saß mal mit meinem besten Freund im Olympiastadion und sagte zu ihm: Wenn ich hier nicht irgendwann spiele, habe ich etwas falsch gemacht. Ich hatte einfach das Gefühl, eines Tages dort unten stehen zu müssen. Rückblickend klingt das verrückt. Mittlerweile glaube ich aber: Entweder trägt man diesen Glauben in sich - oder nicht.

Motivation durch Tore und Trainer

Es erinnerte mich jeden Morgen daran, wohin ich wollte und wofür ich arbeitete. Ich hatte mir angeschaut, wie viele Tore die Stürmer aus der Hertha-Jugend erzielten, die anschließend Profis wurden. Ich kam auf ungefähr 15. Das wurde mein Ziel. Ich hängte das Plakat über mein Bett und sah beim Aufstehen und Einschlafen sofort, wie viele Treffer noch fehlten. Bereits beim Abschlusstraining war ich überwältigt. Das hatte so lange unerreichbar gewirkt.

Bei meinem Debüt konnte ich mich zuerst kaum richtig konzentrieren, weil die gesamte Situation so surreal war. Plötzlich stand ich wirklich dort und mein Name wurde bei der Einwechslung durch das Stadion gerufen. Das war ein wunderschöner und außergewöhnlicher Moment. Der Spruch von Trainer-Legende Hermann Gerland, dass er es nach verlorenen Dribblings immer weiter versuchen soll, hat mich total bestärkt. Nicht jeder Trainer ermutigte mich damals, einfach ins Dribbling zu gehen und mir etwas zuzutrauen.

Anpassung in Freiburg und Nationalteam

Dadurch wurde mir noch einmal bewusst, dass man an seine Stärken glauben muss. Ich sage mir immer: Auch Neymar hat keine Dribblingquote von 100 Prozent - was habe ich also zu verlieren? Freiburg ist deutlich ruhiger und entschleunigter als Berlin. Mir fiel die Anpassung nicht besonders schwer, weil mich die Mannschaft hervorragend aufgenommen hat. Wenn es in der Kabine stimmt, wird alles andere zweitrangig. Nur mit dem Dialekt unserer Physiotherapeuten hatte ich anfangs zu kämpfen und musste gelegentlich zweimal nachfragen.

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Bundestrainer Jürgen Klopp bat mich, mich zu melden. Danach überlegte ich kurz, ob ich zurückschreiben oder direkt anrufen sollte. Weil er mich gebeten hatte, mich zu melden, rief ich ihn schließlich an. Die gesamte Situation war für mich schwer zu begreifen. Das Gespräch war aber total sympathisch und menschlich. Auch während des Lehrgangs gab er mir ein sehr gutes Gefühl. Das gesamte Trainerteam gab mir ein sehr gutes Gefühl.

Rolle der Familie und persönliche Unterstützung

Vor meinem Debüt sagten sie mir, ich solle nicht zu viel nachdenken, sondern spielen wie immer: das Eins-gegen-eins suchen, nach vorn gehen und keine Angst haben. So eine Ansage gibt dir einen zusätzlichen Schub. Mein Opa war bei praktisch jedem Spiel dabei. Seit ich klein war, fuhr er mich durch ganz Berlin, wahrscheinlich hat niemand mehr Spiele von mir gesehen als er.

Er ermutigte mich, hart zu arbeiten und auch in schwierigen Phasen positiv zu bleiben. Da er weiterhin in Berlin lebt, kann er heute leider nicht mehr so häufig vor Ort sein. Wir haben ihm deshalb Sky und DAZN installiert, damit er immer up to date ist. Diese familiäre Unterstützung war ein fester Bestandteil meines Erfolgs und meiner mentalen Stärke auf dem Weg zur Nationalmannschaft.