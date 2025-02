Felix Sturm kehrt mit K.O.-Sieg ins Box-Ringen zurück und setzt sich WM-Traum neu an

Der ehemalige Box-Weltmeister Felix Sturm hat mit einem K.O.-Sieg im dritten Satz gegen Benjamin Blindert sein Comeback gefeiert. Sturm will seinen sechsten Weltmeistertitel erringen und sieht die Möglichkeit in den nächsten Monaten.

Der ehemalige Boxweltmeister Felix Sturm feierte bei seinem Comeback einen klaren Sieg und unterstrich damit seinen Anspruch auf eine weitere Weltmeisterschaft. Der 46-jährige Leverkusener besiegte am Samstag in Neu-Ulm den erfahrenen Benjamin Blindert aus Euskirchen durch K.O. in der dritten Runde. Für den ehemaligen fünfmaligen Weltmeister Sturm war es sein 45. Sieg im 54. Profikampf (sechs Niederlagen, drei Remis).

Nach dem Kampf im Ring verkündete Sturm: „Wir sehen uns bald wieder, mit meinem sechsten Weltmeistertitel.“ Sturm betonte, man werde „nichts überstürzen“ und sehen, „was in den nächsten vier bis sechs Monaten machbar ist.“ Der Kampf selbst dauerte nicht lange und war einseitig. Sturm verwickelte den Gegner immer wieder in Nahkämpfe, in denen er die klare Oberhand hatte. Schon in der ersten Runde ging Blindert einmal in die Knie, in der zweiten fiel er in die Ringseile. In der dritten Runde war Blindert zwei weitere Male am Boden, nach dem insgesamt vierten Niederschlag beendete der Ringrichter den Kampf zugunsten Stums. Für Sturm war der Kampf eine Bestätigung auf überschaubarem Niveau. Nach bewegten Jahren, in denen er eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung und Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz verbüßen musste, hatte er zuletzt angekündigt, im Herbst seiner Karriere noch einmal seinen sechsten Weltmeistertitel anpeilen zu wollen





