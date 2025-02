Felix Sturm kehrt zurück ins Ring und setzt sich für sechsten WM-Titel ein

Der ehemalige Box-Weltmeister Felix Sturm feiert sein Comeback mit einem klaren Sieg und kündigte an, nach einem sechsten WM-Titel zu streben.

Ehemaliger Weltmeister Felix Sturm erlebt mit seinem Comeback in den Boxring einen klaren Sieg. Der 46-jährige Leverkusener besiegte in Neu-Ulm den deutlich unterlegenen Benjamin Blindert aus Euskirchen durch technischen Knockout in der dritten Runde. Für den fünfmaligen Champion Sturm war es der 45. Sieg in seinem 54. Profikampf (sechs Niederlagen, drei Remis). Nach dem Kampf kündigte Sturm an, dass er sich bald wieder im Ring sehen lassen wolle und nach einem sechsten WM-Titel strebe.

\Sturm kehrte nach einer Pause von über einem Jahr zurück und zeigte in dem Kampf seine Erfahrung und Klasse. Er verwickelte den Gegner immer wieder in In-Fights, in denen er klar im Vorteil war. Blindert ging in der ersten Runde einmal in die Knie, in der zweiten fiel er in die Ringseile und in der dritten Runde war er zweimal erneut am Boden. Nach dem vierten Niederschlag sah der Ringrichter ein und erklärte Sturm zum Sieger. \Mit diesem Sieg sicherte sich Sturm den untergeordneten Gold-Titel des Weltverbandes WBA. Sturm kündigte an, dass es für ihn die letzte Saison als Profiboxer sei und er sich in Zukunft auch der Förderung des deutschen Nachwuchses widmen wolle. Er hoffe, dass er die jungen Boxer mit seinem Namen und seiner Popularität unterstützen könne.





