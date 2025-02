Felix Sturm kehrt zurück und gewinnt überlegen

Der ehemalige Box-Weltmeister Felix Sturm feierte bei seinem Comeback im Alter von 46 Jahren einen ungefährdeten Sieg. In Neu-Ulm besiegte er Benjamin Blindert durch technischen Knockout in der dritten Runde und nimmt nun den WM-Titel ins Visier.

Kicker bietet Nutzern die Möglichkeit, die Online-Plattformen mit Werbung und Tracking wie gewohnt zu nutzen. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Weitere Details zu Werbe- und Analyse-Trackern finden Sie in unserer Datenrichtlinie. Mit dem PUR-Abo können Nutzer kicker auf seinen digitalen Plattformen ohne Werbetracking und praktisch werbefrei nutzen. Das PUR-Abo ersetzt kein bestehendes Digitalabo.

Beachten Sie, dass zum Lesen unserer Plus-Artikel zusätzliche Kosten anfallen. Weitere Informationen zu kicker+ finden Sie in der entsprechenden Rubrik. Werbung und Tracking: Um den Nutzern relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit die Nutzer unsere Angebote nutzen. Diese Daten werden auch an Dritte weitergegeben. Die Anzahl unserer Partner beträgt aktuell . Wir greifen dabei auf das Endgerät zu, speichern Cookies oder sonstige Informationen und wir oder Dritte können mit diesen sowie mit persönlichen Identifikatoren (z. B. Geräte-Kennungen oder IP-Adressen) und basierend auf dem individuellen Nutzungsverhalten ... Cookies helfen dabei, Inhalte von sozialen Netzwerken und eingebettete Inhalte von Drittanbietern anzuzeigen. Es können genaue Standortdaten und Informationen über Gerätemerkmale verwendet werden. ... Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung: Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln. Anzeigen können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können mehr Daten hinzugefügt werden, um Anzeigen besser zu personalisieren. Die Anzeigen-Leistung kann gemessen werden. Hinweis zur Datenübermittlung außerhalb der EU: Je nach Einzelfall werden Daten außerhalb der Europäischen Union im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter verarbeitet. Dies findet nur statt, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind. \Der ehemalige Box-Weltmeister Felix Sturm hat bei seinem Comeback im Alter von 46 Jahren einen ungefährdeten Sieg gefeiert. Der Halbschwergewichtler gewann in Neu-Ulm gegen den komplett überforderten Benjamin Blindert (38) durch technischen Knockout in der dritten Runde. Der Leverkusener Sturm, der zuletzt Anfang Dezember 2023 im Ring gestanden hatte, war in seinem 55. Profikampf von Beginn an der aktivere und technisch bessere Boxer. Der Athlet mit bosnisch-herzegowinischen Wurzeln war in seiner Karriere insgesamt fünfmal Weltmeister und nimmt nach dem Sieg gegen Blindert seinen sechsten WM-Titel ins Visier. Auf die Frage nach seinen Plänen antwortete er: 'Wir werden nichts überstürzen. Wir werden sehen, was machbar ist. Es ist eine extrem harte Gewichtsklasse, gar keine Frage.' Sturm hatte vorher angekündigt, dass es für ihn 'die letzte Saison' als Profiboxer sei. Er wolle schon jetzt deutschen Nachwuchsboxern mit Rat und Tat zur Seite stehen. 'Ich habe früher als junger Boxer profitiert von Boxern wie Dariusz Michalczewski, den Klitschkos und anderen Top-Stars, die die Hallen gefüllt haben', sagte er: 'Ich hoffe, dass ich die Jungs jetzt auch mitziehen kann und dass sie von meiner Popularität profitieren werden.





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Felix Sturm Boxen Comeback WM-Titel Neu-Ulm Benjamin Blindert

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Felix Sturm kehrt zurück und träumt von einem sechsten WM-TitelDer ehemalige Box-Weltmeister Felix Sturm ist trotz seiner 46 Jahre und einiger Skandale zurück im Ring und träumt von einem sechsten WM-Titel. Sein Comeback am Samstag in Neu-Ulm ist nur der erste Schritt in einem dreistufigen Plan. Sturm betont, dass das Geld keine Motivation für sein Comeback sei und er das Feuer der Boxenwelt weiterhin auskosten möchte.

Weiterlesen »

Felix Sturm kehrt zurück ins Ring und setzt sich für sechsten WM-Titel einDer ehemalige Box-Weltmeister Felix Sturm feiert sein Comeback mit einem klaren Sieg und kündigte an, nach einem sechsten WM-Titel zu streben.

Weiterlesen »

Verbindungsprobleme mit FRITZ!Box 6850 5G und Upgrade auf 7590Der Autor berichtet von anhaltenden Verbindungsproblemen mit seiner FRITZ!Box 6850 5G und der damit verbundenen Entscheidung, auf die neue FRITZ!Box 6860 5G zu wechseln. Aufgrund fehlender USB-Ports auf der neuen FRITZ!Box stellt er sich nun die Frage nach der bestmöglichen Verbindungsstrategie, um externe Datenträger über die FRITZ!Box 7590 (ohne AX) zu nutzen und von außerhalb darauf zuzugreifen. Er bedankt sich bei AVM für die Unterstützung und das kostenlose Upgrade auf die FRITZ!Box 7590.

Weiterlesen »

Sturm auf Sturm über Britischen Inseln - für uns bedeutet das nasser FrühlingInsbesondere am Freitag wird es über Westeuropa ziemlich heftig. Dann zieht das Orkantief Éowyn in die Regionen von Irland bis Schottland und Nordengland. Es werden Böen bis 150 km/h und extreme Orkanböen über 200 km/h erwartet, begleitet von Wellenhöhen von 10 bis 15 Metern. Diese Bedingungen entsprechen der Stärke eines Hurrikans.

Weiterlesen »