Der ehemalige GZSZ-Star Felix von Jascheroff wird kurz nach seinem Serienende beim Boxevent Fame Fighting International über den roten Teppich laufen. Zahlreiche Reality-TV-Promis wie Yeliz Koc und Mike Heiter sind ebenfalls dabei. Das Event verspricht Boxsport, Glamour und Gossip.

Diese Woche sorgt eine Nachricht für Aufsehen in der deutschen Unterhaltung sbranche: Nach 25 Jahren verlässt Felix von Jascheroff (43) die Kult-Soap GZSZ . Doch der Schauspieler, der bei den Fans sehr beliebt war, hat sich bereits für neue Projekte entschieden.

Noch in derselben Woche soll er auf dem rotem Teppich von Fame Fighting International in Leverkusen zu sehen sein. Dieses Event ist bekannt für seine prominenten Gäste aus dem Fernsehen, der Streaming-Szene und der Reality-TV-Welt. Ab 16 Uhr werden die Kameras auf dem roten Teppich live auf BILD.de übertragen, wo sich die Stars für Interviews und Fotos versammeln. Das Hauptprogramm beginnt um 18 Uhr in der Ostermann-Arena.

Felix von Jascheroff und seine Partnerin Sophie (35) sind regelmäßige Besucher des BILD-Boxspektakels und werden voraussichtlich wieder gemeinsam über den roten Teppich laufen. Dort werden sie mit Sicherheit Fragen zu ihren Zukunftsplänen beantworten müssen. Vieles deutet darauf hin, dass von Jascheroff künftig mehr in den deutschen Reality-TV-Formaten zu sehen sein wird, die für bekannte Fernsehgesichter lukrative Verdienstmöglichkeiten bieten. Reality- und Trash-TV-Produktionen sind für Schauspieler oft eine willkommene Gelegenheit, außerhalb ihrer Serienrolle präsent zu bleiben und schnelles Geld zu verdienen.

Neben von Jascheroff werden viele weitere bekannte Persönlichkeiten erwartet. Unter den Gästen befinden sich Yeliz Koc (32), Comedian Mariano Vivenzio, Joana Steilen (27), Mike (34) und Leyla Heiter (30) sowie Nina Anhan (35). Mike Heiter hat bereits selbst bei Fame Fighting im Ring gestanden, während Leyla Heiter einen Kampf ausschließt, aber dennoch das Event aus der ersten Reihe verfolgen wird. Die Moderatorinnen Celine Behringer und Nele Klappstein werden die prominenten Besucher interviewen und nach ihren Favoriten und Einschätzungen fragen.

Der Abend verspricht nicht nur hochkarätige Boxkämpfe, sondern auch jede Menge Glamour, Gesprächsstoff und Unterhaltung für Fans von Reality-TV und Promi-News. Die Live-Übertragung bietet damit ein umfassendes Erlebnis für Zuschauer, die sich für Sport, Prominente und die neuesten Entwicklungen aus der Trash-TV-Welt interessieren





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