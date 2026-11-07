Felix von Jascheroff verlässt GZSZ Ende 2026

Felix von Jascheroff beendet seine Rolle als John Bachmann bei GZSZ Ende 2026 nach 25 Jahren. Ein Abschied im Stream und TV folgt laut RTL im Jahr 2027.

Felix von Jascheroff verabschiedet sich nach 25 Jahren aus der RTL -Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der Schauspieler spielt seit einem Vierteljahrhundert die Rolle des Barkeepers John Bachmann und ist aus der Soap kaum wegzudenken. Ende 2026 endet diese Zeit für ihn.

Der Schauspieler möchte nach eigener Aussage nicht mehr nur als Soap-Star bekannt sein. Stattdessen will er künftig regelmäßig in weiteren TV-Formaten auftreten, wie die Berichterstattung zu seinem Serien-Aus festhält.

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Ende 2026: Wann Felix von Jascheroff GZSZ verlässt

Felix von Jascheroff wird die Serie voraussichtlich bis Ende 2026 oder Anfang 2027 weiter drehen. Der lange Produktionsvorlauf ist der Grund für diesen zeitlichen Spielraum.

Die große Abschiedsstory von Felix von Jascheroff wird laut RTL erst im Jahr 2027 im Fernsehen und im Stream bei RTL+ zu sehen sein. Damit fällt der sichtbare Abschied zeitlich deutlich später aus als der Drehschluss.

Für die Rolle des John Bachmann bedeutet das eine Phase, in der seine Figur noch eine der emotionalsten Herausforderungen ihres Lebens bestehen muss. Die Storyline verändert den Alltag der Figur erheblich, kurz bevor die Figur die Serie verlässt.

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Im Jahr 2013 hatte Felix von Jascheroff seinen Ausstieg aus der Serie verkündet, was bei den Fans für großes Entsetzen sorgte. Der Abschied hielt jedoch nicht lange an, denn ein Jahr später kehrte der Schauspieler zurück in die Sendung.

Karriere abseits der Soap: Musik und TV-Shows

Felix von Jascheroff ist neben seiner Schauspielkarriere auch als Sänger aktiv. Im Jahr 2003 erschien seine erste Single Und jetzt kommst du sowie das Album über...leben.

Bereits in seiner Rolle als Barkeeper John Bachmann entwickelte sich der Schauspieler schnell zum Liebling des Publikums. Bis 2005 gewann er viermal den Bravo Otto in der Kategorie TV-Star männlich.

Im Jahr 2022 stellte Felix von Jascheroff seine Gesangskünste in der Musik-Rate-Show unter Beweis. Dort sorgte der eigentliche TV-Liebling bei den Zuschauern für gemischte Gefühle, und auch bei den Mitbewohnern im Camp wurde er im Verlauf der Show zunehmend unbeliebt.

Besonders das Thema Kochen führte in der Show zu zahlreichen Diskussionen. An Tag 13 erhielt Felix von Jascheroff die wenigsten Zuschaueranrufe und musste die Sendung als Siebtplatzierter verlassen.

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Laut den vorliegenden Angaben taucht in der Quelle zudem der Titel Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! im Zusammenhang mit einem Auftritt im Jahr 2024 auf. Die genaue Rolle dieses Auftritts geht aus dem Text nicht eindeutig hervor.

Familie, Sohn Benni und Abschied 2027

Felix von Jascheroff wurde im Jahr 1982 in Berlin geboren und stammt aus einer Familie, die im Showgeschäft arbeitet. Seine Großeltern und seine Mutter sind Schauspieler, während sein Vater die deutsche Synchronstimme von Micky Maus ist.

Auch sein Bruder Constantin ist im Synchrongeschäft tätig, denn er spricht die deutsche Version von Anakin Skywalker aus Star Wars. Die Familie des Schauspielers ist damit eng mit Film und Fernsehen verbunden.

Im Privatleben hatte Felix von Jascheroff mehrere Beziehungen. Mit Franziska Dilger wurde im Jahr 2005 eine Tochter geboren, und zwei Jahre später folgte die Hochzeit. Die Ehe wurde 2009 geschieden.

Nach der Scheidung lernte der Schauspieler das Model Lisa Steiner kennen, aus dieser Beziehung ging ein gemeinsamer Sohn hervor. Im Jahr 2017 folgte seine zweite Ehe mit der Architektin Bianca Bos, die nach drei Jahren endete.

Am 20. Juni 2026 fand eine große Feier mit der Familie und den engsten GZSZ-Freunden statt. Felix von Jascheroff beschrieb seine aktuelle Partnerin als jemanden, der voll auf seiner Wellenlänge liegt, und betonte, dass beide sehr viel miteinander lachen.