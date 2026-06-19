Felix Zwayer, deutscher Schiedsrichter, muss behandelt werden und spricht über seine unglückliche Situation

Felix Zwayer, deutscher Schiedsrichter, muss im Gruppenspiel zwischen den USA und Australien behandelt werden, nachdem er sich auf den Boden gefallen und behandelt werden musste. Patrick Ittrich, Schiri-Experte, sagte im Live-Kommentar: "Das sah überhaupt nicht gut aus." Zwayer trat später wieder auf und beendete die Partie. Thomas Müller und Jürgen Klopp diskutierten die Szene im Anschluss. Johannes B. Kerner sagte scherzhaft: "Man kann sagen, er ist der Einzige, den das Spiel in der zweiten Halbzeit umgehauen hat." Müller sagte: "Hinfallen ist das eine, aber aufstehen ist das andere. Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und mir hat das Aufstehen aus meiner deutschen Sicht etwas zu lange gedauert. Aber Schwamm drüber." Klopp sagte: "Wir haben vorhin besprochen, was ein Schiedsrichter tun muss, um weitere Spiele zu bekommen. Ich würde einfach mal annehmen, dass das möglicherweise nicht dazu beiträgt, und das tut natürlich leid für Felix Zwayer." Klopp lobte den Schiri und fügte hinzu: "Eine gute Leistung, die dadurch wahrscheinlich ein bisschen überschattet wird." Für Zwayer war das Gruppenspiel ein besonderer Abend, da er der einzige deutsche Schiri ist, der bei der WM 2026 im Einsatz ist.

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer musste im Gruppenspiel zwischen den USA und Australien behandelt werden, nachdem er sich auf den Boden gefallen und behandelt werden musste.

Patrick Ittrich, Schiri-Experte, sagte im Live-Kommentar: "Das sah überhaupt nicht gut aus.

" Zwayer trat später wieder auf und beendete die Partie. Thomas Müller und Jürgen Klopp diskutierten die Szene im Anschluss. Johannes B. Kerner sagte scherzhaft: "Man kann sagen, er ist der Einzige, den das Spiel in der zweiten Halbzeit umgehauen hat.

" Müller sagte: "Hinfallen ist das eine, aber aufstehen ist das andere. Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und mir hat das Aufstehen aus meiner deutschen Sicht etwas zu lange gedauert. Aber Schwamm drüber.

" Klopp sagte: "Wir haben vorhin besprochen, was ein Schiedsrichter tun muss, um weitere Spiele zu bekommen. Ich würde einfach mal annehmen, dass das möglicherweise nicht dazu beiträgt, und das tut natürlich leid für Felix Zwayer.

" Klopp lobte den Schiri und fügte hinzu: "Eine gute Leistung, die dadurch wahrscheinlich ein bisschen überschattet wird. " Für Zwayer war das Gruppenspiel ein besonderer Abend, da er der einzige deutsche Schiri ist, der bei der WM 2026 im Einsatz ist





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