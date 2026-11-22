Ein abgelehnter Asylbewerber stach in Düren seine Ex-Frau nieder. Trotz illegaler Wiedereinreise verzögerte sich die Abschiebung um Monate. Ein Systemversagen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Femizid als vorsätzliche Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Laut WHO würden diese in den meisten Fällen von (Ex-)Partnern begangen und beruhten auf anhaltenden Misshandlungen, Bedrohungen, Einschüchterungen oder sexueller Gewalt. Eine junge Mutter von fünf Kindern wurde auf dem Bürgersteig vor dem Jobcenter in Düren bei Aachen erstochen. Der mutmaßliche Killer wird auf der Flucht gefasst. Es ist der Ehemann. Das Motiv: Das Opfer hatte sich vom Mann getrennt. Ein Femizid. Einer, der nie hätte passieren dürfen.

Hintergründe zum Vorfall in der Stadt

Ein Fall, der wenige Tage vor dem "Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" zeigt, wo Deutschland heute wirklich steht. Der Mann 36 hätte gar nicht mehr in Deutschland sein dürfen. Ein Kurde, dessen Asylantrag abgelehnt war, der einst über Kroatien illegal nach Deutschland eingereist war. Seine Frau hatte ihn Ende 2025 angezeigt, weil er sie misshandelt und bedrohte habe. Sie flüchtete mit den Kindern vor ihm.

Also read AfD-Chef Chrupalla fordert Abschiebung von 2,6 Millionen Menschen

Im März wurde der Kurde nach Kroatien als EU-Ersteinreiseland abgeschoben. So sieht es das Dublin-Abkommen vor. An dieser Stelle hätte die Geschichte zu Ende sein können. Hätte. Schon im Mai war der Mann aber wieder in. Kreuzte bei seiner Frau auf, bedrohte sie wieder. Sie schaltete die Polizei ein. Und der Mann - stellte einen neuen Asylantrag und wurde in einem Heim in Bochum untergebracht.

Rechtliche Lage des Täters untersucht

War rechtskräftig abgelehnt, abgeschoben und illegal wieder eingereist. Und dann konnte er wieder Asyl beantragen und sich im Heim einquartieren. Ein abgelehnter Asylbewerber, der sich der illegalen Wiedereinreise strafbar gemacht hat, gehört doch festgenommen und in den nächsten Flieger gesetzt! In diesem Fall: zurück nach Zagreb. Praktisch täglich gehen Direktflüge dahin, zum Beispiel heute Abend um 20.55 Uhr für 128 Euro. Flugzeit: 1:25 Stunden. Thema durch. Sollte man meinen.

Advertisement

Passiert ist das aber nicht. Erst nach gut vier Monaten, Ende September, wird dem Mann mitgeteilt, dass er ausreisepflichtig ist. Mitte Oktober ergeht die neue Abschiebeanordnung. Der Kurde klagt dagegen, aber das hat keine aufschiebende Wirkung. Er bleibt frei. Ticktack, ticktack. Drei Wochen später, am 5. November, beginnen die Behörden, sich um einen Flug nach Zagreb zu bemühen, lese ich im "Kölner Stadt-Anzeiger". Ticktack, ticktack.

Verzögerungen bei der Abschiebung bemängelt

Mir stellen sich viele Fragen. Die erste: Ist unser Staat inzwischen völlig machtlos? Welchen Wert hat eine Abschiebung, wenn der Abgeschobene Wochen später wieder in Deutschland auftaucht? Sind die viel kritisierten Grenzkontrollen gar nicht so wirkungsvoll, wie man meinen könnte? Ich lerne: Eine Abschiebung ist nicht unbedingt das Ende eines Aufenthalts. Einreiseverbote verhindern keine Rückkehr. Angeordnete Abschiebungen werden nicht umgesetzt.

Und Schutzmaßnahmen für eine bedrohte Frau sind keine Lebensversicherung. Sind Gesetze an der Tragödie schuld? Oder Bürokraten, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn es um Leben und Tod geht? Und vor allem: Wie sollen die Menschen Vertrauen in einen Staat haben, der seine Entscheidungen nicht durchsetzen kann?