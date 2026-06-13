Femizid in Taufkirchen an der Pram: Lehrerin in Schulse bibliothek getötet - Täter stirbt bei Autounfall

Ein 29-jähriger Lehrer soll in Oberösterreich seine Ex-Freundin, eine 28-jährige Lehrerin, in der Bibliothek ihrer Schule getötet haben. Danach fuhr er mit dem Auto davon und kam nach 22 Kilometern von der Straße ab, als er gegen einen Baum prallte. Er starb an den Folgen. Die Polizei geht von einem Femizid und anschließendem Suizid aus. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe werden noch ermittelt.

In der oberösterreich ischen Gemeinde Taufkirchen an der Pram ereignete sich am Freitagabend eine schwere Gewalttat mit tödlichem Ausgang. Ein 29-jähriger Lehrer soll seine ehemalige Lebensgefährtin, eine 28-jährige Lehrerin, in der Bibliothek der örtlichen Mittelschule getötet haben.

Anschließend fuhr der mutmaßliche Täter mit seinem Auto davon und verunglückte nach etwa 22 Kilometern tödlich, als er gegen einen Baum prallte. Die Behörden gehen von einem Femizid aus, gefolgt von einem Suizid. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen. Die Leiche der Frau war zuvor von Angehörigen in der Bibliothek entdeckt worden, nachdem sie nicht nach Hause gekommen war.

Der Tatort wurde umfassend gesichert, Spuren wurden unter anderem an Bücherregalen gesichert. Laut ersten Erkenntnissen hatte der Ex-Partner die Frau gegen 17 Uhr aufgesucht. Der zuständige Staatsanwalt Alois Ebner bestätigte, dass der Täter nach der Tat mit dem Auto floh und sich während der Fahrt erschossen haben soll





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