Detaillierte Übersicht der Femizide in Deutschland im Jahr 2025. Zahlen, Opfer und Urteile zeigen die drängende Krisen der häuslichen Gewalt gegen Frauen.

Die Statistik der Gewalt taten gegen Frauen in Deutschland verzeichnet für das Jahr 2025 erneut tragische Verluste. Allein im vergangenen Kalenderjahr haben 130 Frauen ihr Leben lassen müssen, primär infolge geschlechtsspezifischer Gewalt. Diese tödlichen Attacken geschahen oft durch Stiche, Würgen oder das Überfahren der Opfer, wobei in den meisten Fällen die Täter Ex-Partner oder Männer waren, mit denen die Frauen keine oder keine fortgesetzte Beziehung mehr führen wollten.

Ein besonders schwerwiegender Fall im deutschen Justizsystem betrifft den 29-jährigen Informatiker Fabian H., der wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der Angeklagte hatte das Geständnis abgelegt, seine nahezu blinde Partnerin Michelle mit zehn Messerstichen getötet zu haben. Die 30 Jahre junge Frau fiel der extremen Gewalt zum Opfer, was die Fragilität von Schutzmechanismen in intimen Beziehungen verdeutlicht.

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Kriterien und Definition von Femiziden

Die Zuordnung eines Frauenmordes als Femizid unterliegt strikten inhaltlichen Kriterien, die in der vorliegenden Dokumentation klar definiert sind. Im Fokus der Analyse stehen Fälle, in denen Trennungswünsche, eifersüchtige Motive, patriarchale Machtansprüche oder chronische häusliche Gewalt als ursächliche Triebfeder identifiziert wurden. Taten, die rein auf Raubmord, psychotische Zustände oder völlig ungeklärte Hintergründe zurückzuführen sind, wurden aus dieser spezifischen Aufstellung explizit ausgeschlossen oder nur als Grenzfälle markiert.

Frühjahrsdelikte in Hamburg und Niedersachsen

Die Aufzeichnungen beginnen mit dem tragischen Vorfall am 2. Januar in Hamburg-Groß Borstel, wo Stefanie W. im Alter von 38 Jahren in einem Treppenhaus von ihrem Ehemann Derek W. erstochen wurde. Das Gericht sprach Derek W. eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten wegen Totschlags aus. Wenige Tage später, am 24. Januar, wurde die 32-jährige Krankenschwester Sarah tot in ihrer Wohnung in Wendeburg im niedersächsischen Raum aufgefunden. In einem separaten Vorfall am selben Datum brachte ein 77-jähriger Mann seine 62-jährige Lebensgefährtin nach einem häuslichen Streit um, wofür er acht Jahre und sechs Monate Haft wegen Totschlags erhielt.

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Einer der erschütterndsten Fälle ereignete sich ebenfalls Ende Januar in einem Aufzug, wo eine Frau mit 85 Messerstichen angegriffen wurde. Das Gericht stufte diese Tat als Mord aus Eifersucht, Hass und übersteigertem Besitzwillen ein, was zu einer lebenslangen Haftstrafe für den Täter führte. Im Februar folgte ein weiterer Fall in Esslingen in Baden-Württemberg, bei dem ein 72-jähriger Mann seine ebenfalls 72-jährige Ehefrau nach einer Geldstreitigkeit mit einem Cuttermesser tötigte und neun Jahre Haft verbüßen musste.

Schwere Gewalttaten in Bayern und Baden-Württemberg

Im März 2025 häuften sich die Taten in Süddeutschland. In Kulmbach tötete ein 54-jähriger Mann seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Jagdmesser, was das Gericht als Mord aufgrund von Trennungswut bewertete und mit lebenslanger Haft bestrafte. In Thannhausen erwürgte Bekim N. seine Ehefrau Leonora N. im Wahnsinn der Eifersucht, erhielt sieben Jahre und neun Monate Haft und wurde in eine Psychiatrie eingewiesen. Parallel dazu tötete ein 48-jähriger Ehemann in Remseck am Neckar seine Frau nach mehr als zwei Dutzend Messerstichen, da sie die Trennung suchte, und erhielt sieben Jahre Haft.

Auch in Ostfildern ereignete sich ein tödlicher Vorfall, bei dem ein 36-jähriger Mann seine Ex-Partnerin trotz eines gerichtlichen Annäherungsverbots tötete. Der Täter starb vermutlich an selbst zugefügten Verletzungen. In einer weiteren Eskalation in einem Aufzug wurden über 23 Schläge mit einem Eisenrohr auf eine Frau ausgeübt; zuvor hatte der Täter versucht, sie zu vergiften. Das Urteil lag bei 13 Jahren Haft wegen Totschlags und versuchten Mordes.

Ermittlungen und Urteile in Hessen, Sachsen-Anhalt und Berlin

Am 3. April 2025 ereigneten sich gleich drei schwerwiegende Vorfälle. In Wetzlar-Blasbach lauerte Francesco M. seiner 17-jährigen Ex-Freundin auf, die ihn Wochen zuvor wegen Körperverletzung angezeigt hatte, und erschoss sie, bevor er selbst vier Tage später den Suizid beging. In der Justizvollzugsanstalt Burg erwürgte Häftling Stephan A. seine Ehefrau Franziska A. während eines Langzeitbesuchs, wofür er zehn Jahre Haft erhielt, wobei die genaue Einstufung als Femizid aufgrund unklarer Motivlage im Prozess umstritten blieb.

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Am gleichen Datum in Berlin-Spandau tötete ein 60-jähriger Mann seine Lebensgefährtin mit einem Kantholz, nachdem er sie 2024 bereits schwer am Auge verletzt und somit erblindet hatte. Ihn erwarteten neun Jahre und neun Monate Haft. In Würzburg tötete ein 45-jähriger Mann seine Partnerin aus Eifersucht und wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein weiterer Fall in Berlin sah einen 49-jährigen Mann, der seine Lebensgefährtin mit einem Spanngurt in seinem Auto tötete, wofür er zehn Jahre und sechs Monate Haft erhielt.

Die Reihe der dokumentierten Femizide wird im weiteren Verlauf des Jahres fortgesetzt. Ein 47-jähriger Mann in Oberhausen tötete seine schwangere Partnerin, die zuvor aus einem Frauenhaus in die gemeinsame Wohnung zurückgekehrt war, und erhielt 13 Jahre Haft. In Berlin tötete ein 44-jähriger Mann seine getrennt lebende Ehefrau, was zu einer lebenslangen Strafe wegen Mordes führte. Der Fall in Espelkamp rundet die dokumentierten Vorfälle dieses Zeitraums ab und unterstreicht die anhaltende Gefahr für Frauen in Partnerschaften.