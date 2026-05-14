Fenerbahce Istanbul in Fokus für Salah nach Liverpool

Fenerbahce Istanbul hat sich überraschend als potenzieller Ablösefrei-Klub für den ägyptischen Superstar Mohamed Salah (33) geäußert. Laut dem türkischen Magazin "A Spor" arbeitet der türkische Spitzenklub intensiv an einer Verpflichtung des Offensivspielers. Ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro soll bereits verhandelt worden sein.

gilt seit längerer Zeit als beschlossene Sache. Offen bleibt bislang allerdings die Frage, wohin es den ägyptischen Superstar nach seiner Zeit bei den Reds zieht. kursierten, die sich schnell als haltlos erwiesen, rückt nun überraschend ein anderer Klub in den Fokus: Fenerbahce Istanbul .

Wie das türkische Magazin „A Spor“ berichtet, arbeitet der türkische Spitzenklub intensiv an einer ablösefreien Verpflichtung des Offensivspielers. Demnach sollen bereits Gespräche mit dem Umfeld des 33-Jährigen geführt worden sein. Im Raum steht offenbar ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro – eine Summe, mit der Fenerbahce ein deutliches Zeichen setzen würde. Salah wäre einer der größten Namen, die jemals in die SüperLig gewechselt sind.

Entsprechend groß wäre die Aufmerksamkeit in der Türkei. Sollte der Deal tatsächlich zustande kommen, dürfte rund um den Bosporus Ausnahmezustand herrschen





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