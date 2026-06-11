Fenerbahce Istanbul sucht nach einem Neuzugang, um sich für die kommende Champions League-Saison zu qualifizieren. Der neue Präsident Aziz Yıldırım hat bereits erklärt, dass Salah einen Dreijahresvertrag und Gesamtkosten von 90 Mio. Euro verlangen wird.

Bei Fenerbahce Istanbul tobte in letzter Zeit ein Machtkampf, der auch mögliche Transfer s blockierte. Doch am Sonntag wurde Aziz Yildirim zum neuen Präsidenten des türkischen Top-Klubs gewählt, der letzte Saison Zweiter in der Süper Lig wurde.

Der Verein hat in den Quali-Runden die Chance, sich die Teilnahme an der Champions League zu sichern. Und dabei soll ein prominenter Neuzugang helfen: Liverpool-Legende Mohamed Salah (33)! Yildirims Konkurrent, Hakan Safi, ging bei der Präsidenten-Wahl leer aus. Er hatte einige andere Wunschtransfers, nannte u.a. Mason Greenwood (Marseille), Luis Suárez (Sporting), Hakan Calhanoglu (Inter) und Merih Demiral (Al-Ahli).

Jetzt könnte Salah wieder in den Mittelpunkt rücken. Ertan Torunoğulları war unter dem vorherigen Präsidenten Sadettin Saran (wurde zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft wegen „Anstiftung zu illegalen Wetten“ verurteilt) Teil des Fußball-Managements bei Fenerbahce. Er spricht nun laut der türkischen Zeitung „Fanatik“ sehr optimistisch über einen Salah-Transfer: „Er stand einem Wechsel in die Türkei sehr offen gegenüber. Auch unsere Gespräche mit ihm verliefen äußerst positiv.

In vielen Punkten, einschließlich seines Gehalts, hatten wir bereits eine gemeinsame Basis gefunden. Sollte die neue Vereinsführung Interesse an einem Transfer haben, bin ich überzeugt, dass Salah das Trikot von Fenerbahçe tragen wird. Wir würden die neue Führung bei weiteren Gesprächen gerne unterstützen.

“-Präsident Aziz Yıldırım soll am heutigen Mittwoch offiziell ernannt werden und anschließend die erste Vorstandssitzung seiner Amtszeit abhalten. Demnach könnte er sich wieder mit einer möglichen Verpflichtung von Salah beschäftigen. Voraussetzung wäre allerdings, dass die finanziellen Forderungen des Spielers erfüllt werden. Während des Wahlkampfs hatte Yıldırım mit Blick auf eine mögliche Verpflichtung von Salah schon erklärt: „Er würde einen Dreijahresvertrag verlangen, die Gesamtkosten lägen bei 90 Mio.

Euro. Wenn das unsere dringendste sportliche Notwendigkeit ist, würden wir ihn holen. Darüber würde unser Fußballkomitee entscheiden.





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