Entdecken Sie die aktuellen Trends zur Weihnachtsdeko an Fenstern. Von hängenden Sternen über Tannenzweige bis hin zu Lichteffekten und Trendfarben.

Die Ära von weißem Kunstschnee und simplen Wintermotiven an den Fenster n ist offiziell vorbei. Wer im kommenden Winter für festliches Flair sorgen möchte, setzt stattdessen auf auffällige Dekorationen, warmes Licht und große Blickfang-Elemente direkt vor der Scheibe. Diese neue Ästhetik definiert die aktuelle Stimmung und bietet homeowners die Chance, ihre Fassaden modern zu interpretieren.

Hängende Sterne und Trendfarben

Im Fokus der diesjährigen Auswahl stehen besonders hängende Sterne und große Christbaumkugeln, die nicht nur am Baum, sondern gezielt im Fensterbereich platziert werden. An Gardinenstangen aufgehängt und mit dunklen Vorhängen kombiniert, erzeugen diese Elemente einen festlichen Hingucker. Die passenden Trendfarben der Saison sind klassisches Weinrot und Dunkelgrün, die zusammen mit den genannten Objekten eine elegante Wirkung erzielen.

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Zweige als dekoratives Zentrum

Auch die Gestaltung der Zweige hat sich weiterentwickelt. An den Ästen finden Kugeln, Lichterketten, Teelichtgläser oder kleine Tannenzapfen Platz. Ein entscheidender Vorteil dieser Methode ist die Flexibilität, da die Dekoration jederzeit neu kombiniert werden kann. Zweige galten bereits in vergangenen Jahren als Trend, etwa als rustikale Lampe über dem Esstisch oder am Kamin.

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Lichteffekte und Sichtschutz

Inzwischen haben Zweige auch die Fensterdekoration erobert. Besonders mit gläsernen Christbaumkugeln entstehen dabei interessante visuelle Effekte. Fällt Sonnenlicht auf die Anhänger, können sie auch tagsüber für eine gemütliche Stimmung sorgen. Wer sein Zuhause vor neugierigen Blicken schützen möchte, greift zu speziellen Vorhang-Lichterketten, die direkt am Vorhang befestigt werden.

Girlanden und Kränze für die Fassade

Beliebt sind zudem lange Girlanden aus Tannenzweigen, Kugeln, Schleifen und Lichterketten, die innen oder außen dekoriert werden können. Gleiches gilt für Weihnachtskränze, die mit Schleifen, Tannenzapfen, LEDs oder anderer Weihnachtsdeko geschmückt werden. Sie geben den Fenstern einen festlichen Rahmen und runden das Gesamtbild der saisonalen Gestaltung ab.