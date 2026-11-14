Ferdinand-von-Quast-Medaille für Restaurierung Altarwand Christophoruskirche

Die Kirchengemeinde erhält die Ferdinand-von-Quast-Medaille für die freigelegte Abendmahls-Wandmalerei von Paul Gathemann in der Christophoruskirche. Die Arbeit wurde unter schwierigsten Bedingungen durchgeführt.

Der Berliner Denkmalpreis, offiziell als Ferdinand-von-Quast-Medaille bezeichnet, wird anlässlich der sorgfältigen Freilegung historischer Kunstwerke in der Christophoruskirche verliehen. Diese Auszeichnung würdigt die außergewöhnliche Arbeit der Kirchengemeinde und der Restauratoren, die jahrelang hinter einer weißen Farbschicht ein verheiltes Wandgemälde entdeckt haben, welches das letzte Abendmahl darstellt.

Auszeichnung für denkmalpflegerische Leistung

Die Verleihung der Ferdinand-von-Quast-Medaille erfolgt aufgrund des unermüdlichen Engagements, die ursprüngliche künstlerische Substanz des Kirchengebäudes zurückzugewinnen. Die Jury hebt hervor, dass die Bereitschaft der Verantwortlichen, die alte Bemalung im Sinne der strengen Denkmalpflege wiederherzustellen, an sich schon bemerkenswert ist. Dieser Preis ehrt die spezifische Hingabe, die notwendig war, um ein Kunstwerk zu bewahren, das seit Jahrzehnten als verloren galt.

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Wiederentdeckung des Abendmahls-Gemäldes

Seit vielen Monaten haben Restauratoren Schicht für Schicht die Farbe an der Altarwand der Christophoruskirche abgetragen, um unter der weißen Übermalung die originale Kunst zu enthüllen. Lange Zeit bestand die unerschütterliche Überzeugung, dass die Malerei von Paul Gathemann im Jahr 1947 bei einem verheerenden Brand vollständig zerstört worden sei. Die Sanierungsarbeiten im Kirchengebäude haben nun jedoch widerlegt, dass das Kunstwerk lediglich in den 1950er Jahren schlicht mit weißer Farbe übermalt wurde, anstatt tatsächlich vernichtet worden zu sein.

Bewusste Entscheidung trotz unvollständigem Ergebnis

Besonders hervorzuheben in der Begründung für die Ferdinand-von-Quast-Medaille ist die transparente Erwartungshaltung der Kirchengemeinde bei diesem Unterfangen. Die Vertreterinnen und Vertreter trafen den Entschluss zur Freilegung des Werkes in dem klaren Bewusstsein, dass das Wandbild nicht mehr in seiner einstigen Farbintensität und Tiefe erscheinen würde. Sie akzeptierten voraussehend, dass das Gemälde in Teilen unvollständig bleiben und keine vollkommene Rekonstruktion der ursprünglichen Pracht ermöglichen würde.

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Historischer Kontext von Friedrichshagen und der Kirche

Die Christophoruskirche wurde errichtet, weil die unweit entfernte Dorfkirche für die wachsende Gemeinde zu klein geworden war. Friedrichshagen entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem beliebten Villenvorort am Müggelsee, was zu einem rasanten demografischen Wandel führte. Die Bevölkerung der damals noch eigenständigen Landgemeinde war binnen fünfzig Jahren von ursprünglich 1400 auf über elftausend Menschen angewachsen, was den Neubau der Kirche erforderlich machte.

Überleben des Gebäudes trotz Kriegszerstörungen

Während des Zweiten Weltkrieges blieb das Kirchengebäude äußerlich so gut wie unbeschädigt, was eine seltene Tatsache darstellt. Doch das Innere litt unter den Konflikten, wobei etliche Wandmalereien zerstört wurden, bevor die jüngste Restaurierung begann. Die jetzt freigelegte Arbeit von Paul Gathemann überstand die kriegerischen Zerstörungen nur, weil sie durch die spätere weiße Schicht geschützt war, was ihren langfristigen Erhalt im Untergrund ermöglichte.