Fernandez glänzt bei Bayern, Zukunft in München?

Javier Fernandez, Leihgabe von Bayern, hat in der letzten Saison erneut überzeugt und ist bereits zum vierten Mal in Folge in der Startelf eingesetzt. Auch wenn er aufgrund von Verletzungen in der Vergangenheit seine Karriere vorübergehend gestoppt hat, zeigt die aktuelle Saison, dass er weiterhin Potenzial hat. Die Zukunft des Mittelfeldspielers scheint in München zu liegen, aber die Frage ist, ob er erneut ausgeliehen oder fest bei Bayern bleibt. Ein fixer Transfer wäre möglich, wenn in den Vertrag eine Rückkaufklausel eingebaut wird.

immer besser in Schwung. Auch zuletzt gegen Schalke (3:0) spielte Bayern -Leihgabe Javier Fernandez (19) wieder von Beginn an. Es war schon der vierte Startelf-Einsatz des Spaniers in Folge.

Gegen den Aufsteiger ließ der hoch veranlagte Mittelfeldspieler auch einmal mehr erahnen, welches Potenzial noch in ihm steckt. Für Henri Koudossou ist nach einem Jahr Schluss beim FCN. Zum Abschied gibt's warme Worte. Trainer Miroslav Klose (47): "Spieler lernen auch immer während des Spiels dazu.

Welche Entscheidungen er auf dem Platz getroffen hat, das hat mir schon besonders gut gefallen.

". Ein berechtigtes Sonderlob – verbunden mit einem Hintergedanken. Denn längst ist es kein Geheimnis mehr, dass der FCN mit Fernandez auch in der kommenden Saison plant. wurde Fernandez anders als die restlichen Leihspieler vorm letzten Heimspiel vergangenes Wochenende nicht verabschiedet. Die Frage ist nur, wie sich das künftige Vertragskonstrukt gestaltet.

Wird Fernandez, der vor seinem Wechsel nach Nürnberg in München bis 2028 verlängert hat, erneut ausgeliehen oder verpflichtet ihn der Club sogar fest? BILD weiß: Ein fixer Transfer wäre wohl möglich, wenn in den Vertrag eine Rückkaufklausel eingebaut wird. Die Bayern hätten so vor anderen Vereinen Zugriff auf ihr Juwel und könnten ihn für eine festgelegte Ablöse nach München zurückholen. Das zeigt den Stellenwert, den Fernandez bei Bayern hat.

Vor zwei Jahren bremsten ihn dort erst eine Meniskus- und dann eine Sprunggelenksverletzung eine ganze Saison aus. Ohne diese Verletzungen wäre der spanische U19-Nationalspieler womöglich nie am Valznerweiher gelandet. Jetzt soll Fernandez auch im Saison-Finale bei Hannover 96 (Sonntag, 15.30 Uhr) für den Club glänzen. Dabei muss das Mittelfeld-Juwel jedoch ohne Nebenmann Adam Markhiev (24/Nasenbeinbruch) auskommen





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