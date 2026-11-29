Raul Fernandez führt in Valencia komfortabel, aber dann startet Marc Marquez eine Schlussattacke und kommt immer näher - Wie Fernandez diesen Druck erlebt hat

Raul Fernandez führt in Valencia komfortabel, aber dann startet Marc Marquez eine Schlussattacke und kommt immer näher - Wie Fernandez diesen Druck erlebt hatFernandez baute sich rasch einen Vorsprung auf und hielt die Verfolgergruppe auf rund zweieinhalb Sekunden auf Distanz.

Nach 20 von 27 Runden führte Fernandez weiterhin 2,401 Sekunden vor Marquez. Aber eine Runde später betrug der Abstand nur noch 2,048 Sekunden. Nach 22 Runden lag Marquez nur noch 1,811 Sekunden zurück und machte weiter Druck auf Fernandez. Einen Umlauf später war er bis auf 1,368 Sekunden herangekommen.

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Nach 24 Runden lag Fernandez 1,237 Sekunden vorne und nach 25 Runden 1,186 Sekunden. Aber dann erkannte Marquez, dass er alles aus den Reifen herausgeholt hatte und die Lücke zu groß für einen richtigen Angriff auf den Sieg blieb. Nach 26 Runden lag er 1,529 Sekunden zurück und gab anschließend die Schlussattacke auf. Nach 27 Runden feierte Fernandez nach Silverstone seinen zweiten Saisonsieg.