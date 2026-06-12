Fernando Alonso deutet Karriereende an: Entscheidung nach dem Sommer

Vor dem Spanien-Grand-Prix in Barcelona hat Formel-1-Legende Fernando Alonso ein baldiges Karriereende angedeutet. Der 44-Jährige erklärte, dass er nach dem Sommer entscheiden werde, ob er weitermacht. Sein Vertrag bei Aston Martin läuft aus, und die Rückkehr nach Katalonien ist erst 2028 geplant.

Vor dem Spanien-Grand-Prix in Barcelona hat Formel-1-Legende Fernando Alonso ein baldiges Karriereende angedeutet. Der zweimalige Weltmeister, der am 29. Juli seinen 45. Geburtstag feiert, erklärte, dass er nach dem Sommer entscheiden werde, ob er seine Laufbahn fortsetzt oder nicht.

Die Rennserie kehrt nach dem Grand Prix an diesem Wochenende erst 2028 auf den Circuit de Catalunya zurück, im nächsten Jahr wird stattdessen in Spa-Francorchamps gefahren. Das bedeutet, dass Alonso spätestens nach der kommenden Saison seine Karriere beenden dürfte. Ob er überhaupt 2027 noch im Cockpit sitzt, ist ebenfalls offen, da sein Vertrag bei Aston Martin nach der aktuellen Saison ausläuft.

Alonso, der seit 2001 in der Formel 1 fährt und insgesamt 32 Grands Prix gewonnen hat, ist der dienstälteste Fahrer im Feld. Mit Aston Martin kann der Spanier allerdings nicht um Erfolge in der Königsklasse mitfahren, was auch am Wochenende nicht anders sein wird. Er blickte auf den Barcelona-Trip voraus und meinte, dass er nicht konkurrenzfähig sein werde und es in Q1 nicht weit bringen werde, aber hoffentlich alle das Wochenende genießen könnten.

Der letzte Sieg des Altmeisters liegt bereits 13 Jahre zurück: 2013 gewann er ausgerechnet den Grand Prix in Barcelona. Er sagte, dass es sein 23. Mal hier sei und jedes Mal magisch war. Er hoffe, diesmal werde es genauso.

Ob dies nun das letzte Mal sei oder nicht, spiele keine allzu große Rolle - er sei mit seiner Karriere im Reinen und habe viel mehr erreicht, als er sich als Kind je erträumt hätte. Alonsos Zukunft ist also ungewiss, doch seine Aussagen deuten stark auf ein baldiges Karriereende hin. Der Spanier hat in seiner langen Laufbahn Höhen und Tiefen erlebt, von den Weltmeistertiteln 2005 und 2006 mit Renault über die Jahre bei Ferrari, McLaren und schließlich Aston Martin.

Trotz seines Alters zeigt er weiterhin Leidenschaft und Können, doch die mangelnde Konkurrenzfähigkeit seines aktuellen Teams scheint ihn zu frustrieren. Die Formel-1-Welt blickt gespannt auf die Entscheidung, die nach dem Sommer fallen soll. Sollte Alonso tatsächlich aufhören, würde die Königsklasse einen ihrer charismatischsten und talentiertesten Fahrer verlieren. Bis dahin wird er aber noch einige Rennen bestreiten und versuchen, das Beste aus seiner Situation zu machen.

Der Spanien-Grand-Prix ist für ihn immer etwas Besonderes, und er wird alles geben, um das Wochenende trotz der schwierigen Aussichten zu genießen





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