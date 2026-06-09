Fernando Alonso holt WM-Punkt für Aston Martin

Der Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. Erstmals seit Beginn der Saison 2026 hat Aston Martin in Monaco einen WM-Punkt geholt. Fernando Alonso wurde Zehnter und sicherte sich selbst und seinem Team damit den ersten Punkt des Jahres 2026.

Der Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. Erstmals seit Beginn der Saison 2026 hat Aston Martin in Monaco einen WM-Punkt geholt.

Fernando Alonso wurde Zehnter und sicherte sich selbst und seinem Team damit den ersten Punkt des Jahres 2026. Der Punktgewinn von Alonso war jedoch nicht ohne Hindernisse. Der Spanier war gestartet von Rang 21 und musste zwei Safety-Car-Phasen durchlaufen, die durch die Einschläge von Alonsos Teamkollegen Lance Stroll und Ferrari-Pilot Charles Leclerc ausgelöst wurden. Die Mehrheit der Autos im Ziel erhielt Punkte, da viele Zeitstrafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen das Feld durcheinander gewirbelt hatten.

Alonso selbst nahm viel Risiko ein und versuchte, seine Position zu festigen. Der Neustart nach der roten Flagge half den Spaniern, die sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen. Der Punkt für Alonso wurde erst am Abend bekanntgegeben, nachdem die Teams an der Strecke schon zusammengepackt hatten. Der Weltverband FIA gab bekannt, dass Sergio Perez eine 10-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekam, was den Mexikaner im Klassement nach unten rutschte und seinen WM-Punkt verlor.

Fernando Alonso rückte stattdessen auf und sagte: "Es war eine schöne Belohnung für alle im Team, unseren ersten Punkt in diesem Jahr zu holen.





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Fernando Alonso Aston Martin Monaco WM-Punkt Safety-Car-Phase

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