Fernando Alonso wird 2030 nicht mehr in der Formel 1 fahren, bis dahin lässt er seinen Rücktritt offen: Karriereende keine Frage des Alters

Fernando Alonso wird 2030 nicht mehr in der Formel 1 fahren, bis dahin lässt er seinen Rücktritt offen: Karriereende keine Frage des Alters, doch ob er auch 2028 und 2029 noch Teil der Königsklasse sein wird, steht in den Sternen.

Mit seinen 45 Jahren ist der Spanier schon weit über die herkömmliche Lebensspanne eines Formel-1-Fahrers hinaus, doch er selbst sagt, dass er seinen Rücktritt nicht von einer Zahl abhängig macht. Stattdessen werde er aufhören, wenn er sich langsam fühlt - und das tut er aktuell nicht:"Ich sehe auf der Strecke niemanden, der mir überlegen wäre", betont er.

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"Ich habe nicht das Gefühl, an Speed verloren zu haben, beim Rennstart an Reflexen eingebüßt zu haben oder die Motivation für den nächsten Grand Prix verloren zu haben. " Laut dem zweimaligen Weltmeister sei Motorsport in dieser Hinsicht ein einzigartiger Sport:"Man ist nicht so sehr auf seine reine Fitness angewiesen, um auf höchstem Niveau abzuliefern", sagt er. "Man ist kein Tennis- oder Fußballspieler, der die ganze Zeit laufen muss. Man verlässt sich stark auf sein technisches Umfeld.