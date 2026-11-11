Fernando Mendoza wird Starting Quarterback der Las Vegas Raiders

Die Las Vegas Raiders setzen auf Rookie Fernando Mendoza als neuen Starting Quarterback. General Manager John Spytek und Coach Klint Kubiak begründen die Entscheidung mit seiner starken Entwicklung.

Die Las Vegas Raiders haben eine entscheidende personelle Veränderung im Offense-Kader bekannt gegeben. Fernando Mendoza ist ab sofort der neue Starting Quarterback des NFL-Teams. Diese Ankündigung erfolgte direkt nach dem erfolgreichen Trade von Kirk Cousins, der das Team verlassen hat.

Mendoza startet gegen die Seattle Seahawks

Der Rookie, der in der ersten Runde der Draft-Pipeline an Position eins ausgewählt wurde, übernimmt nun die Verantwortung hinter dem Center. Er wird am kommenden Sonntag gegen die Seattle Seahawks seine erste Partie als Starter bestreiten. Die zehnte Woche der Saison markiert somit den offiziellen Beginn seiner Ära als Nummer eins im Angriff.

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General Manager lobt harte Arbeit

General Manager John Spytek verkündete die Personalentscheidung am Mittwoch nach einem intensiven Trainingstag. Er betonte, dass diese Wahl das Ergebnis einer kontinuierlichen Entwicklung sei. "Das ist etwas, wofür er hart gearbeitet hat, seit er dieses Gebäude betreten hat", erklärte Spytek öffentlich. Der GM fügte hinzu, dass Mendoza jeden Test bestanden habe und das Management durch seine Fortschritte vor schwierige Entscheidungen gestellt habe.

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Coach Klint Kubiak unterstützt die Wahl

Auch Head Coach Klint Kubiak stellte sich voll und ganz hinter die Entscheidung des Managements. Er verwies darauf, dass Mendoza hervorragend trainiere und bereits vorbereitet sei. Klint Kubiak sagte, dass die Arbeitsweise des Spielers auch den vorherigen Trade ermöglicht habe. Das Team glaube fest daran, dass er bereit für die Snaps am Sonntag ist und freue sich auf seinen Einsatz.

Hervorragende Statistiken aus der College-Zeit

Fernando Mendoza bringt einen beeindruckenden Hintergrund in die Profiliga. Mit den Indiana Hoosiers gewann er in der Saison 2025 sowohl die Heisman Trophy als auch die National Championship. In seinem letzten Jahr an der Universität erreichte er eine Passquote von 72 Prozent und warf landesweit führende 41 Touchdown-Pässe. Seine Statistik umfasste zudem 3.535 Yards Raumgewinn durch Zuspiele.