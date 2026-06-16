Fernando Muslera sorgt bei Uruguay mit einem Patzer für den Rückstand

Uruguays Torwart-Legende Fernando Muslera sorgt bei seiner fünften WM-Teilnahme mit einem Patzer kurz vor der Pause für den Rückstand. Die Urus spielen bei ihrem ersten Spieltag in der Gruppe H mit einem Punkt. Als Nächstes geht es für Saudi-Arabien gegen Spanien und Uruguay trifft auf Kap Verde.

Fernando Muslera sorgt bei seiner fünften WM-Teilnahme mit einem Patzer kurz vor der Pause für den Rückstand. Am Ende spielen die Urus bei ihrem 41.

Minute: Zunächst pariert Muslera einen Kano-Kopfball - lässt die Kugel aber nach vorne klatschen. Saudi-Verteidiger Abdulelah Al-Amri muss den Abpraller aus wenigen Metern nur noch über die Linie drücken - 1:0. Mit dem Rückstand im Rücken reagiert Uru-Trainer Marcelo Bielsa in der Pause mit einem Doppelwechsel. Unter anderem muss der völlig abgemeldete Nunez in der Kabine bleiben - einer der größten Namen im Team, neben Kapitän und Real-Star Valverde.

In der zweiten Hälfte drückt Uruguay bei über 30 Grad Celsius in Miami auf den Ausgleich - und belohnt sich in der Schlussphase. Doch die Bielsa-Truppe lässt viele gute Chancen liegen. Saudi-Schlussmann Al-Owais hält sein Team mit mehreren starken Paraden im Spiel. Einen Distanz-Hammer von Uruguays Ugarte lenkt er noch an den Pfosten - die Saudis im Alu-Glück (60.

). Dann aber doch: Maxi Araujo trifft in der 80. Minute zum Ausgleich und rettet Uruguay immerhin noch einen Punkt. Kurios: Sofort nach dem Treffer wechselt Bielsa seinen Torschützen aus, bringt dafür Brian Rodriguez.

Ein ungewöhnlicher Vorgang, der genaue Hintergrund scheint noch unklar. Geschockt. Nun patzt mit Uruguay auch der zweite Favorit in der Gruppe. Heißt: Alle vier Nationen der Gruppe H stehen nach dem ersten Spieltag bei einem Punkt.

Als Nächstes geht es für Saudi-Arabien am kommenden Sonntag (18 Uhr) in Atlanta gegen Spanien. Uruguay trifft in der deutschen Nacht zu Montag (0 Uhr) auf Spanien-Schreck Kap Verde





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