Wer an moderne Spionage und Kriegsführung denkt, hat meist „klassische“ Drohnen im Kopf. Doch Entwickler arbeiten weltweit längst an Maschinen, die...

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Wer an moderne Spionage und Kriegsführung denkt, hat meist „klassische“ Drohnen im Kopf. Doch Entwickler arbeiten weltweit längst an Maschinen, die weitaus schwerer zu erkennen sind: Sie rüsten echte Tiere operativ mit Gehirnimplantaten aus oder bauen Roboter, die von ihren biologischen Vorbildern kaum zu unterscheiden sind. Wir zeigen euch sechs erschreckende Beispiele, bei denen Natur und Technik auf unheimliche Weise verschmelzen. Das Startup Swarm Biotactics aus Kassel stattet lebende Kakerlaken mit bioelektrischen neuronalen Schnittstellen aus.

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Dadurch lassen sich die Insekten koordinieren und per Schwarmsteuerung von außen lenken. Ausgerüstet mit winzigen Kameras zwängen sich die Tiere durch schmale Ritzen unbemerkt in Gebäude. Auch die deutsche Bundeswehr testet die Aufklärungs-Kakerlaken bereits in der Praxis, wie im April 2026 in einem Youtube-Video des Cyber Innovation Hub der Bundeswehr gezeigt wurde. Ein russisches Neurotechnologie-Unternehmen macht lebende Tauben zu ferngesteuerten Cyborgs.

Dafür pflanzen Techniker den Vögeln operativ Elektroden exakt in jene Gehirnregionen ein, die für Bewegung und Orientierung zuständig sind, wie die „“ Anfang 2026 berichtete. Ein Funkimpuls stimuliert demnach die Elektroden und zwingt die Taube in die gewünschte Flugrichtung. Ein kleiner Rucksack mit Solarzellen versorgt das integrierte GPS-Modul und die Kamera dauerhaft mit Strom. So legen die präparierten Tiere bis zu 400 Kilometer am Tag zurück.

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Sogenannte Ornithopter ahmen den Flügelschlag von echten Vögeln mechanisch nach. China entwickelt seit Jahren solche biomimetischen Drohnen und zuletzt kursierten Videos von Exemplaren, die optisch exakt wie ein gewöhnlicher Feldsperling aussehen. Truppen starten die Geräte bei Bedarf direkt aus dem Wasser heraus. In einer städtischen Umgebung verschmelzen die künstlichen Spatzen perfekt mit der echten Vogelwelt.

Sie tragen Sensoren zur Aufklärung, lassen sich laut dem Fachportal „Ursprünglich entwarfen Ingenieure vierbeinige Roboter-Hunde Anfang der 2000er als mechanische Packesel für unwegsames Gelände. Mittlerweile rüsten Rüstungskonzerne die Maschinen massiv auf, allen voran China. Das im Februar 2026 bei der World Defense Show in Riad vorgestellte chinesische Modell PF-070 trägt gar vier Panzerabwehrraketen auf dem Rücken.

Es soll seine Ziele präzise per Wärmebildkamera sowie Laser-Entfernungsmesser erfassen, wie „Doch damit nicht genug des Dystopie-Vibes: Ingenieure am New Mexico Institute of Mining and Technology verwandeln präparierte Tierkadaver seit einigen Jahren in flugfähige Drohnen. Sie kombinieren echte Federn und Körperteile von toten Fasanen oder Enten mit einer mechanischen Flapping-Wing-Technik. Das Resultat ist im Flug von einem lebenden Vogel kaum zu unterscheiden.

Eine präparierte Stockente fungiert dabei als Flug- und Schwimmroboter, während eine tote Taube als stationäre Kameraplattform in Bäumen sitzt und Live-Bilder liefert. An der Washington University zapfen Forscher bereits seit mehr als zehn Jahren das Geruchssystem lebender Heuschrecken an, um Sprengstoff aufzuspüren. Elektroden im Gehirn der Insekten lesen die natürlichen neuronalen Signale drahtlos aus. Erfasst eine Heuschrecke den Geruch von TNT oder Ammoniumnitrat, schlägt das Computersystem innerhalb von Millisekunden Alarm. Arbeitet ein Schwarm von sieben Tieren zusammen, erreichen sie laut „