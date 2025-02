Fernseher ausstecken - Strom sparen oder lieber nicht?

Viele glauben, dass das Ausstecken des Fernsehers über Nacht Strom spart. Doch moderne Fernseher haben komplexe Technologien, die durch abruptes Abschalten beeinträchtigt werden können.

Die Spannung bis zur letzten Minute, die uns jede Folge unserer Lieblingsserie wieder einmal fesselt, lässt uns die Zeit vergessen. Schon wieder so spät? Zeit fürs Bett, am besten so schnell wie möglich. Wir greifen also nach der Fernbedienung, schalten den Fernseher aus und treten mit dem Fuß noch schnell den Knopf der Steckdosenleiste aus. Immerhin wissen wir: Unser Fernseher zählt zu den größten Stromfressern im ganzen Haushalt.

Da macht es nur Sinn, ihn und andere Geräte über Nacht vom Netz zu nehmen und so Strom zu sparen. Oder etwa nicht? Tatsächlich ist das keine sonderlich gute Idee. Denn die Technologie moderner Fernseher ähnelt jener von Computern: Es gibt also jede Menge sensibler Bestandteile und Schaltkreise. Unterbrichst du den Stromkreislauf abrupt, kann das dazu führen, dass bestimmte Bestandteile und Komponenten schneller verschleißen. Hinzu kommt, dass neuere Fernsehgeräte oftmals im Stand-by-Modus Updates durchführen. Unterbrichst du diese, kann das zu Problemen mit der Hardware führen, wie 'Future Zone' schreibt. Die Folge: Dein Fernseher könnte irgendwann mit Aussetzern reagieren, ergo: schneller kaputtgehen. Besondere Vorsicht gilt bei OLED-Fernsehern, deren Reaktionszeit bis zu 1000 Mal schneller ist als bei LCD-Bildschirmen. Allerdings haben die organischen Leuchtdioden auch eine deutlich geringere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen LEDs. Schaltest du das Gerät zudem abrupt ab, während es im Standy-by-Modus spezielle Reinigungsprogramme durchführt, leidet auch die Bildqualität darunter, weil entsprechende Prozesse nicht stattfinden können. Auch die Stiftung Warentest erklärt mit Hinblick auf moderne Modelle, dass Fernsehgeräte laut Herstellern in Ruhephasen nach Updates suchen würden. Ein gänzliches Abschalten sei dementsprechend, vom Jahresurlaub einmal abgesehen, nicht notwendig. Außerdem erklärt Stiftung Warentest, dass häufig die Funktion 'Wake on Lan' (WoL, auf Deutsch etwa: aufwecken übers Netz) für den erhöhten Stromverbrauch verantwortlich sei. Der Grund: Nach einer vollständigen Installation reagieren Fernseher permanent auf Einschaltsignale, die vom Smartphone oder dem Heimnetzwerk ausgehen könnten. Wer Strom sparen will, kann die Komfortfunktion also abschalten. Du fragst dich, wie du darüber hinaus Strom sparen sollst, wenn du deinen Fernseher nicht einfach an der Steckdosenleiste ausschalten kannst? Ganz einfach: Am besten du lässt deinen Fernseher komplett herunterfahren, anstatt ihn nur in den Stand-by-Modus zu versetzen. Bei neueren Geräten ist das über die Fernbedienung möglich, bei älteren Modellen über einen Schalter am Gerät selbst. Außerdem ist es immer besser, den Fernseher nicht über eine Steckdosenleiste an das Stromnetz zu hängen, sondern direkt über eine Steckdose in der Wand.





