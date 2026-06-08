Fernsehgarten und Wetten, dass..?: Ein Gespräch mit dem Chef

Ein Gespräch mit dem Chef des Fernsehgarten und Wetten, dass..? über die Zukunft der beiden Shows und die Neuauflage von Wetten, dass..? mit Bill und Tom Kaulitz.

Wir sitzen hier auf dem Lerchenberg, auf dem tausende Menschen strömen, um den Fernsehgarten live zu erleben. Das ist noch Fernsehen zum Anfassen - und es ist toll, in unruhigen Zeiten wie diesen ein solches Live-Event zu haben, auf das sich die Menschen wirklich freuen.

Wir haben es jede Woche mit einem sehr bunten Publikum zu tun, das einfach große Freude daran hat, die Sendung und Kiwi zu sehen. Und natürlich hat der Fernsehgarten auch eine große Bedeutung für die Region. Dass wir nun schon in der 40. Saison senden, ist etwas Besonderes, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Die ARD hat dagegen jüngst angekündigt, ihr Fernsehgarten-Pendant Immer wieder sonntags aus Kostengründen einzustellen. Wie blicken Sie darauf? Ich bedauere die Einstellung der Sendung, weil ich sie immer komplementär zum Fernsehgarten gesehen habe. Letztendlich waren das zusammen in jedem Sommer vier Stunden Live-Unterhaltung am Sonntagmorgen.

Wir haben uns also nichts weggenommen - im Gegenteil: Beide Formate haben sich gegenseitig befruchtet. Ein Fernsehgarten in der Primetime ist erstmal nicht geplant, aber ich freue mich sehr, dass wir auf dem tollen Gelände demnächst ein großes Sommer-Event mit Giovanni Zarrella machen werden. Natürlich kann man für solche Shows in die Berge oder an die See gehen, aber wir haben hier alle technischen Voraussetzungen direkt vor der Haustür. Von daher war dieser Schritt sehr naheliegend.

Ich bin mit der Entwicklung sehr zufrieden. Zuletzt haben wir versucht, ein paar Stellschrauben zu identifizieren, um das Format für das Publikum noch klarer zu fassen. Seitdem arbeiten wir mit Mottoshows zu ganz unterschiedlichen Themen, die für einen roten Faden sorgen. Das hilft uns im Übrigen auch bei den Überlegungen zur Künstlerakquise.

Und dass Giovanni inzwischen die jährliche Weihnachts-Spendenshow von Carmen Nebel übernommen hat, fühlt sich auch gut und richtig an. Und bei Sing meinen Song war er kürzlich auch zu sehen. Diese Entwicklung freut mich wirklich sehr für ihn. Umgekehrt haben Sie gleich zwei Netflix-Stars engagiert: Bill und Tom Kaulitz werden im Dezember die Neuauflage von Wetten, dass..? moderieren.

Ist das eigentlich eine einmalige Sache oder der Anfang einer Ära? Zunächst schauen wir auf die Show in Halle an der Saale. In jedem Fall ist es eine spannende Reise, die wir jetzt begonnen haben. Ich mag die beiden sehr: Bill und Tom sind nahbar, charmant und - was für Wetten, dass..? nicht ganz unwichtig ist: Sie sind unerschrocken.

Beide gehen das Projekt mit großer Leidenschaft und Ernsthaftigkeit an und wissen schon recht genau, was auf sie zukommt. Da ist schließlich eine beachtliche Erwartungshaltung entstanden. Es ist doch ganz verständlich, dass eine solche Meldung die Leute polarisiert, auch wenn wir größtenteils einen eher warmen Wind wahrgenommen haben. Am Ende ist das aber vergleichbar mit dem Start des jungen Thomas Gottschalk damals.

(lacht) Thomas und die beiden eint, dass sie echte Entertainer sind. Wer Bill und Tom folgt, erkennt, dass sie alles tun, um die Menschen bestmöglich zu unterhalten. Dafür sprach, dass Wetten, dass..? ein wahnsinnig starkes Format ist. Eine Marke, die in dieser Form in der deutschen Fernsehgeschichte einmalig ist.

Die Show ist noch immer aufgeladen mit so viel positiver Energie und Begeisterung. Jeder hat irgendeinen Bezug zu der Show. Es wäre schlicht falsch, das liegen zu lassen. Tom und Bill Kaulitz moderieren im Dezember erstmals Wetten, dass..?.

Nein, mit den neuen Moderatoren ist sicher nichts wie immer. Klar, die grundsätzliche Struktur der Show bleibt erhalten. Aktuell sind wir mitten in den Vorbereitungen, Showacts und Wetten werden gesucht, das hat alles eine lange Vorlaufzeit. Aber natürlich bekommt Wetten, dass..? ein Facelift, hier gibt es viele Überlegungen.

Und dann werden wir schauen, wie die beiden die Show zu ihrer Show machen können, wie wir die Performance von Bill und Tom möglichst perfekt in diese drei Stunden integrieren. Dazu haben wir uns auch Unterstützung von der btf geholt, um neue kreative Impulse zu setzen. Wetten, dass..? ist immer noch eine Eigenproduktion - und die Wettredaktion, also das Herzstück der Show, ist nach wie vor bei uns.

Mit der btf kommt nun ein kleines Creative Department dazu, das unser Social-Media-Team unterstützt und uns dabei hilft, manche Inszenierungen, Auftritte oder auch die bei den Promis so beliebten Wetteinlösungen neu zu denken. Vielleicht gibt es auch eine andere Art, das Saalpublikum einzubinden? Mal schauen. Wenn wir schon mal an den Morgen des 6.

Dezember denken: Wann werten Sie die Neuauflage von Wetten, dass..? für sich als Erfolg? Schon klar, Sie wollen natürlich jetzt eine Quotenprognose hören. (lacht) Aber zufrieden bin ich erstmal, wenn die Leute sagen: Es war vielleicht anders, aber es war eine geile Sho





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