Die Nachricht, an Krebs erkrankt zu sein, habe „in der Sekunde alles“ verändert, sagt TV-Koch Johann Lafer. Zunächst habe er gehofft, die Krankheit mit sanften Methoden bekämpfen zu können. Doch heute sei er sich sicher, dass nur die harte Schulmedizin ihm helfen kann.

Kämpft mit einer Chemotherapie gegen den Krebs: Johann Lafer. Die Nachricht, an Krebs erkrankt zu sein, habe „in der Sekunde alles“ verändert, sagt TV-Koch Johann Lafer.

Zunächst habe er gehofft, die Krankheit mit sanften Methoden bekämpfen zu können. Doch heute sei er sich sicher, dass nur die harte Schulmedizin ihm helfen kann. Fernsehkoch Johann Lafer hat in einem Interview mit dem Westdeutschen Rundfunk über seine Krebs-Erkrankung und Chemotherapie gesprochen. Als er die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhalten habe, habe sich für ihn von einem Moment auf den anderen alles verändert, plaudert der 69-Jährige in dem Gespräch aus.

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Lafer erinnert sich an den Moment, als ihm in der Uniklinik die Nachricht überbracht wurde: Die Aussage, man habe Krebs, während man im Krankenhausbett liege, „die verändert in der Sekunde alles“, so Lafer. Zunächst habe er das Wissen um die Krankheit nur mit seiner Ehefrau Silvia geteilt. Andere Menschen aus seinem Umfeld habe er nicht eingeweiht, noch nicht einmal seine Kinder.