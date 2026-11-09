Fernwärme-Ausfall in Pots-Am Stern und Industriegebiet Süd geplant

Netzgesellschaft Potsdam kündigt Fernwärmeunterbrechungen am 10. November in Am Stern und am 11. November in Industriegebiet Süd an. Betroffen sind Heizung und Warmwasser.

Die Netzgesellschaft Potsdam (NGP) informiert über kurzfristige Unterbrechungen der Fernwärmeversorgung in zwei betroffenen Gebieten der Stadt Potsdam. Betroffene Bewohner müssen mit Ausfällen bei Heizung und Warmwasserversorgung rechnen, während das Unternehmen Maßnahmen zur Minimierung der Störungsdauer ergreift.

Unterbrechungen in Am Stern am 10. November

Die Netzgesellschaft Potsdam hat für den Dienstag, den 10. November, eine Unterbrechung der Fernwärmeversorgung in Teilen des Plattenbaukiezes Am Stern angekündigt. Die Sperrung der Versorgungsleitungen ist ab 8 Uhr morgens geplant und dauert voraussichtlich bis 14 Uhr nachmittags an. Dies wurde am Montag von dem Netzbetreiber offiziell kommuniziert.

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Von den Arbeiten sind sowohl die Zentralheizungen als auch die Warmwasserbereitung in einer Reihe spezifischer Straßen betroffen. Dazu zählen der Hubertusdamm, die Flotowstraße, die Gluckstraße, die Steinstraße, der Patrizierweg sowie die Jagdhausstraße. Ebenso werden Teile der Großbeerenstraße, der Grotrianstraße, der Ziolkowskistraße und der Wildeberstraße von den Sperrungen erfasst.

Die Stadtwerke-Tochtergesellschaft betonte in ihrer Mitteilung, dass sie bemüht sei, die Beeinträchtigungen für die Kunden und die Dauer der Versorgungsunterbrechung auf ein Minimum zu reduzieren. Das Unternehmen bat die betroffenen Kundinnen und Kunden um Verständnis für die notwendigen Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten am Versorgungsnetz.

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Zusätzlich zu den technischen Einschränkungen warnt der Deutsche Wetterdienst für die Nacht auf Dienstag offiziell vor Frost. Von Montagabend 22 Uhr bis Dienstagvormittag 9 Uhr können Temperaturen um minus ein Grad Celsius erreicht werden. Auch tagsüber bleibt das Wetter mit einer Höchsttemperatur von vier Grad kühl, was die Auswirkungen einer unterbrochenen Heizungslinie potenziell spürbarer macht.

Einschränkungen im Industriegebiet Süd am 11. November

Weitere Versorgungsengpässe sind für den darauffolgenden Tag, Mittwoch, 11. November, im Industriegebiet Süd geplant. Dort ist die Fernwärmeversorgung für Erschließungsarbeiten im Umfeld des lokalen Heizkraftwerks von 16 Uhr abends bis voraussichtlich 24 Uhr nachts zu unterbrechen. Auch hier sind die Versorgung mit Heizenergie und Warmwasser betroffen.

Betroffene Adressen in diesem Bereich sind das Heizwerk 16, 18 und 20, das Bürohochhaus 2 sowie die Drewitzer Straße mit den Nummern 46, 46A, 47 und 51. Ebenfalls betroffen sind das Grundstück Am Buchhorst 33 sowie der Handelshof 13, 18 und 20. Zusätzlich zählen die Liegenschaften am Verkehrshof 9, 10, 12 und 17 zu den betroffenen Bereichen.

Die Netzgesellschaft wies darauf hin, dass es im direkten Umfeld des Heizkraftwerks vorübergehend zu Lärmbelästigungen kommen kann. Dies ist auf die laufenden Erschließungsarbeiten zurückzuführen, für die die Unterbrechung der Fernwärmeleitung erforderlich ist. Die betroffenen Unternehmen und Anwohner werden empfohlen, sich entsprechend auf die temporären Betriebsunterbrechungen und Geräuschentwicklungen vorzubereiten.