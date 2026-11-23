Ferrari zeigt einen Ableger seines Rennwagens 296 Challenge. Obwohl für den öffentlichen Raum zugelassen, ist auch diese Variante alles andere als zivil. Und kein bisschen elektrisch.

Ferrari legt eine Straßenvariante seines Rennwagens aufstellt seinem Markenpokal-Rennwagen 296 Challenge jetzt eine Straßenversion zur Seite. Der Zweisitzer mit dem Namenszusatz „Stradale“ nutzt einen 493 kW/670 PS starken Dreiliter-V6-Biturbo, der komplett ohne elektrische Unterstützung auskommt.

Interessenten müssten wohl knapp 300.000 Euro in den Kauf investieren. Dafür gibt es klassische Rennsporttechnik und extreme Fahrleistungen. Der Mittelmotor des „Stradale“ ist mit einem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert, das die Kraft in Richtung Hinterräder leitet. Für den Sprint auf Tempo 100 nennt der Hersteller 2,8 Sekunden, nach 7,9 Sekunden sind 200 km/h erreicht.

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Die Höchstgeschwindigkeit des 1.330 Kilogramm schweren Coupés liegt bei mehr als 300 km/h. Ein feststehender Heckflügel und ein geschlossener Unterboden tragen dazu bei, dass der „Stradale“ bei Tempo 250 auf 617 Kilogramm Abtrieb kommt. Das sind den Italienern zufolge 72 Prozent mehr als beim straßenzugelassenen Serienmodell 296 GTB. Für den Straßensportler hat Pirelli zudem zwei 20-Zoll-Reifen entwickelt, jeweils in der Größe 245/35 vorn und 305/35 hinten.

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Eine der Varianten, der P Zero Trofeo RS, ist für den Rennstreckeneinsatz gedacht, wo die Gummimischung auch über mehrere schnelle Runden die Haftung behalten soll. Der zweite Satz soll im täglichen Einsatz auf öffentlichen Straßen zum Einsatz kommen. Unter anderem bietet er dank eines ausgeprägteren Profils bessere Traktion bei Nässe.auch eine verbesserte Motorsportvariante vorgestellt. Im 296 Challenge Evo leistet der Sechszylinder 515 kW/700 PS, das Doppelkupplungsgetriebe hat sieben Gänge.

Gegenüber dem seit 2024 eingesetzten 296 Challenge lässt sich die Aerodynamik stärker an die jeweilige Strecke anpassen. Für Hochgeschwindigkeitskurse etwa lassen sich der Heckflügel flacher stellen und Spoilerelemente an der Front abnehmen.