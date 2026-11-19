Ein Ferrari 458 verunglückte nachts bei Selbitz auf der A9. Der 34-jährige Fahrer verlor die Kontrolle. Der Sachschaden beträgt mehr als 200.000 Euro.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag auf der Autobahn A9 im Bereich von Selbitz im Landkreis Hof. Ein 34-jähriger Fahrer verlor die Kontrolle über seinen leistungsstarken Ferrari 458, als er sich auf der Fahrt in Richtung Berlin befand. Das hochpreisige Sportwagen-Wrack erlitt durch den Aufprall Schäden in einer Höhe von mehr als 200.000 Euro.

Unfallhergang und Fahrzeugdetails

Der Vorfall geschah gegen 1 Uhr nachts, als der Mann allein im Fahrzeug saß. Kurz vor dem Übergang zur A72 rutschte der rund 600 PS starke Sportwagen von der Fahrbahn. Der Ferrari schleuderte quer über die Straße und prallte daraufhin gegen die seitliche Leitplanke. Der Wagen kam nicht zum Stillstand, sondern prallte mehrfach gegen die Mittelleitplanke in der Mitte der Autobahn.

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Laut Angaben der regionalen Medien, insbesondere des Bayreuther Tagblatts, handelte es sich bei dem zerstörten Fahrzeug um einen Ferrari 458. Dieses Modell ist je nach Ausführung zwischen 570 und 605 PS stark. Die technische Höchstgeschwindigkeit des Sportwagens liegt bei bis zu 325 Kilometern pro Stunde. Durch die heftigen Kollisionen brachen Fahrzeugteile ab, und sogar ein Rad wurde aus der Aufhängung gerissen.

Betroffene Fahrzeuge und Personenschaden

Die Trümmer verteilten sich über die gesamte Fahrbahn und stellten eine erhebliche Gefahr für den nachfolgenden Verkehr dar. Ein hinter dem Unfallfahrzeug fahrendes Auto fuhr über eines der herumliegenden Teile und wurde ebenfalls beschädigt. Beide Fahrzeuge, der Ferrari sowie das nachfolgende Auto, mussten im Anschluss an das Geschehen von Abschleppdiensten vom Unfallort entfernt werden.

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Bei dem 34-jährigen Fahrer des Ferraris gab es gute Nachrichten bezüglich der körperlichen Integrität. Trotz der massiven Zerstörung des Wagens blieb der Mann unverletzt. Die Polizei und Rettungskräfte stellten nach der Bergung des Fahrers fest, dass kein weiterer medizinischer Eingriff oder Transport ins Krankenhaus erforderlich war.

Verkehrsbehinderungen und weitere Maßnahmen

Die Folgen des Unfalls führten zu erheblichen Behinderungen im Berufs- und Berufsverkehr. Die A9 in Richtung Berlin war infolge des schweren Zusammenpralls für einen Zeitraum von etwa einer halben Stunde vollständig gesperrt. Die Beseitigung der Trümmer und die Freigabe der Fahrbahn benötigten Zeit, was zu Stockungen auf dieser wichtigen Nord-Süd-Achse führte.

Die Polizei sprach von einem erheblichen Sachschaden, der die Marke von 200.000 Euro deutlich übersteigt. Die genauen Umstände der Kontrollverlustes werden von den Behörden weiterhin geprüft. Es ist derzeit nicht klar, ob Geschwindigkeit, Wetterbedingungen oder andere Faktoren zum Verlust der Fahrdynamik beitrugen. Die Spurensicherung dokumentierte den Hergang am Unfallort sorgfältig.

Für Autofahrer auf der A9 bleibt die Präsenz solcher Luxusfahrzeuge oft ein Blickfang, doch die damit verbundenen Risiken sind bei hoher Geschwindigkeit extrem. Der Schaden an der Infrastruktur, den Leitplanken und der Fahrbahn wird durch die Versicherung des Fahrers reguliert. Der genaue finanzielle Umfang der Reparaturarbeiten am Ferrari 458 wird noch durch Gutachter bestimmt.

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Der Fall zeigt erneut die Gefahren von Unfällen auf Autobahnen bei Nacht. Trotz der massiven Zerstörung des Fahrzeugs ist das Ausbleiben von Personenschaden am Hauptbeteiligten ein seltener Glücksfall. Die Geschädigten des nachfolgenden Wagens werden ihren Versicherungsanspruch geltend machen müssen. Die A9 ist eine der am stärksten frequentierten Verkehrsadern Deutschlands.