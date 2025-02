Ferrari belohnt Mitarbeiter mit Rekordboni

Ferrari, das im vergangenen Jahr einen Rekordabsatz erzielte, belohnt seine Mitarbeiter mit hohen Boni. Über 5.000 italienische Mitarbeiter erhalten eine Prämie von 14.400 Euro.

Ferrari erzielte im vergangenen Jahr einen Rekordabsatz und lieferte 13.752 Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von 0,7 % gegenüber 2023 entspricht. Noch bedeutender ist, dass der Nettoumsatz um 11,8 % auf 6,7 Milliarden Euro gestiegen ist. Das Unternehmen belohnt die Mitarbeiter , die diesen Erfolg möglich gemacht haben, mit hohen Boni . Bei einem Treffen mit italienischen Journalisten gab der Chef von Ferrari bekannt, dass 5.000 italienische Mitarbeiter eine beträchtliche Prämie erhalten werden.

Benedetto Vigna wird mit den Worten zitiert: „Die Prämie belaufe sich auf satten 14.400 Euro.“ Das ist zufällig der Einstiegspreis für einen brandneuen Fiat Panda in seiner einfachsten Ausführung, der in Italien erhältlich ist. Technisch gesehen müssten Käufer 100 Euro mehr ausgeben, um das Auto zu bekommen, da es bei 14.500 Euro beginnt, aber es sollten Sonderangebote geben. Das gilt insbesondere für ältere Autos, und die aktuelle Generation des Panda gibt es seit 14 Jahren. Jährliche Prämien gehören zum Modus Operandi von Ferrari, und der jüngste Gehaltsscheck ist sogar noch größer als der letzte: 13.500 Euro haben die Mitarbeiter beim letzten Mal erhalten. Ferrari hat es besser denn je, daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, für das Unternehmen zu arbeiten. Nicht, dass die Arbeit an sich nicht schon lohnend genug wäre. Ein neues Auto zu kaufen, ohne es vom Monatsgehalt zu bezahlen, ist das Tüpfelchen auf dem i. Die Grundlagen für ebenso solide Ergebnisse in den Jahren 2025 und 2026 sind bereits greifbar. Die Auftragsbücher sind dick genug, um die gesamte Produktion für die nächsten zwei Jahre abzudecken. Folglich werden neu erteilte Aufträge erst Anfang 2027 erfüllt werden können. Das bedeutet aber nicht, dass Ferrari in den nächsten 24 Monaten eine Pause bei der Einführung neuer Modelle einlegen wird. Allein in diesem Jahr will das Unternehme





