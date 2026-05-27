Der neue Elektro-Ferrari sorgt für mächtig Wirbel in Italien. Während Ferrari den futuristischen Luce sogar im Vatikan präsentiert, geht ausgerechnet Ex-Ferrari-Chef Luca di Montezemolo öffentlich auf das Auto los. Ferrari-Chef John Elkann zeigt den über 1000 PS starken Ferrari Luce sogar Papst Leo XIV. persönlich.

Ferrari -Chef John Elkann präsentiert den neuen Ferrari Luce im Vatikan Der neue Elektro- Ferrari sorgt gerade für mächtig Wirbel in Italien. Während Ferrari den futuristischen Luce sogar im Vatikan präsentiert, geht ausgerechnet Ex- Ferrari -Chef Luca di Montezemolo öffentlich auf das Auto los.

Dabei hätte die Bühne für Ferraris Elektro-Zukunft kaum größer sein können. Ferrari-Chef John Elkann zeigt den über 1000 PS starken Ferrari Luce sogar Papst Leo XIV. persönlich. Der Pontifex nimmt im Cockpit Platz, schaut sich den Innenraum genau an und lässt sich die Fahrmodi erklären. Bilder, die selbst in Maranello Seltenheitswert haben dürften.

Eigentlich perfekte Werbung für Ferraris Elektro-Zukunft. Doch genau diese Zukunft sorgt gerade für heftige Diskussionen. Besonders scharf schießt Ex-Ferrari-Präsident Montezemolo gegen den Luce. Der langjährige Ferrari-Chef warnt sogar vor der „Zerstörung einer Legende”.

"Wenn ich sagen würde, was ich wirklich denke, würde ich Ferrari einen Bärendienst erweisen", so der Italiener. "Wir riskieren, eine Legende zu zerstören, und das tut mir wirklich leid. Ich hoffe, sie entfernen zumindest das springende Pferd von diesem Auto.

" Mit einem spitzen Seitenhieb legt der Ex-Boss direkt nach: "Immerhin ist es ein Auto, das die Chinesen nicht kopieren werden. " Auch im Netz bekommt Ferrari ordentlich Gegenwind. Viele Nutzer vergleichen den futuristischen Luce plötzlich mit einem Nissan Leaf oder günstigen Toyota-Modellen. Vor allem das ungewöhnliche Design des ersten Elektro-Ferrari polarisiert massiv.

Ferrari selbst versucht dagegen, die Kritik offensiv wegzulächeln. John Elkann nennt den Luce "ein Auto der Zukunft" und betont, der Wagen sei "unverwechselbar Ferrari". An der Leistung mangelt es jedenfalls nicht. Vier Elektromotoren erzeugen mehr als 1000 PS.

Tempo 100 soll nach 2,5 Sekunden erreicht sein, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei mehr als 310 km/h. Trotzdem redet aktuell kaum jemand über die Technik. Ganz Italien diskutiert gerade vor allem über eine andere Frage: Sieht so wirklich die Zukunft von Ferrari aus





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