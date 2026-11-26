Fred Vassel macht Charles Leclerc für die Kollision mit Lewis Hamilton allein verantwortlich und untermauert die Entscheidung der Rennkommissare. Trotz vorheriger Warnung und eines früheren klärenden Gesprächs verliert Ferrari durch den Zwischenfall wertvolle Punkte, was den Teamchef frustriert.

Bei Ferrari gibt es nach wie vor Streit zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Teamchef Fred Vasseur verzichtet nun auf Rückendeckung für seine beiden Piloten.nicht in Schutz.

Der Teamchef unterstützt die Entscheidung der Rennkommissare, die Leclerc für den Zusammenstoß mit Lewis Hamilton verantwortlich gemacht haben. Auf die Frage, ob allein Leclerc gegen die Teamanweisungen verstoßen habe oder beide Fahrer eine Schuld treffe, sagte Vasseur beiLeclerc hatte im Kampf um Platz sechs in Kurve sieben innen angegriffen und Hamilton berührt. Der Brite drehte sich, kämpfte sich aber noch auf Rang sieben zurück. Leclerc erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe und wurde Zehnter.

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Dabei hatten sich beide Ferraris nach ihrem Aus im zweiten Qualifying-Abschnitt vom zehnten und elften Startplatz nach vorne gearbeitet. Die Rennkommissare begründeten ihre Entscheidung damit, dass Leclerc das Manöver aus größerem Abstand begonnen hatte. Am Kurvenscheitelpunkt sei seine Vorderachse nicht mindestens auf Höhe von Hamiltons Spiegel gewesen. Damit habe Leclerc keinen Anspruch auf die Kurve gehabt und trage die volle Schuld an der Kollision.