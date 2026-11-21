Lewis Hamilton and Charles Leclerc failed to qualify for Q3 at the Las Vegas Grand Prix. Kim Kardashian and George Lucas witnessed the Ferrari struggles live.

Beim Großen Preis von Las Vegas hat Ferrari einen weiteren Rückschlag im aktuellen Saisonverlauf hinnehmen müssen. Sowohl Lewis Hamilton als auch Charles Leclerc schieden im zweiten Qualifying-Abschnitt aus und verpassten den Einzug in die entscheidende Finalrunde Q3. Die Situation im Team um den italienischen Rennstall verschärft sich kontinuierlich, nachdem es zuvor bereits wiederholt zu öffentlichen Spannungen zwischen den beiden Fahrern kam.

Qualifying-Misserfolg bei Ferrari

Das direkte Ergebnis für die Ferrari-Piloten war vernichtend. Charles Leclerc äußerte sich nach dem Scheitern sehr enttäuscht und gab zu, seine einzige Chance falsch genutzt zu haben. Er bezeichnete die Umsetzung als schwach und zeigte sich offen frustriert über das eigene Versagen. Auch Lewis Hamilton scheiterte im zweiten Abschnitt, was die Krise im Ferrari-Team unterstrich. Prominente Gäste wie Kim Kardashian und George Lucas erlebten den Misserfolg direkt von der Boxenwand aus. Kardashian befand sich in der Ferrari-Garage und unterstützte ihren Partner Hamilton, während Lucas, der Schöpfer von "Star Wars", als regelmäßiger Gast ebenfalls vor Ort war.

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Antonelli und Verstappen an der Spitze

Die schnellste Runde im Qualifying erzielte Kimi Antonelli im Mercedes. Der 20-jährige Italiener sicherte sich damit theoretisch die Pole-Position. Allerdings muss er beim Rennen am Sonntag aufgrund eines Wechsels von Fahrzeugteilen fünf Startplätze zurücktreten. Somit startet Antonelli nicht von vorn, sondern von Rang sechs. Dahinter belegte Max Verstappen im Red Bull den zweiten Platz in der Qualifying-Runde. Er führt aktuell die Fahrer-Weltmeisterschaft an und hat dabei einen Vorsprung von 17 Punkten auf seinen direkten Konkurrenten. George Russell komplettierte im zweiten Mercedes die Top drei der schnellsten Runden.

Strafversetzungen und Startplatzänderungen

Neben Antonelli sind auch vier weitere Fahrer von Strafversetzungen betroffen, da sie neue Fahrzeugteile verbaut haben. Oliver Bearman vom Haas-Team wird an das Ende der Startaufstellung versetzt. Oscar Piastri von McLaren, Lance Stroll von Aston Martin und Carlos Sainz von Williams müssen jeweils zehn Startplätze zurückgehen. Zudem sprach die Rennleitung eine Verwarnung gegen Max Verstappen aus. Diese Maßnahme folgte auf sein Manöver gegen George Russell im dritten Freien Training, das als problematisch eingestuft wurde.

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Weitere Vorkommnisse im Qualifying

Auf der Strecke kam es zu weiteren bemerkenswerten Zwischenfällen. Bei Gabriel Bortoleto vom Audi-Team standen die Mechaniker unter Hochdruck, um Reparaturen durchzuführen. Trotz des Zeitdrucks konnte der Brasilianer fünf Minuten vor dem Ende von Q1 wieder auf die Strecke zurückkehren. Eine Beinahe-Kollision gab es zu Beginn von Q2, als Arvid Lindblad seinen Racing Bull aus der Garage steuerte und nahezu mit Alex Albon vom Williams-Team zusammenprallte. Albon konnte gerade noch rechtzeitig ausweichen. Nico Hülkenberg scheiterte in Q2 auf Platz 13, da sein Auto nicht ausreichend Benzin enthielt, um eine weitere schnelle Runde zu fahren.

Ausblick auf das Rennen am Sonntag

Der Große Preis von Las Vegas startet am Sonntag um 5 Uhr deutscher Zeit. Das Rennen wird live von den Sendern Sky und RTL übertragen. Die Startaufstellung wird maßgeblich durch die bereits genannten Strafversetzungen geprägt sein. Ferrari muss nun schnell reagieren, um die negativen Schlagzeilen zu stoppen und wieder konkurrenzfähig in das Rennen zu gehen. Die Fans und Medien beobachten gespannt, wie sich die Situation zwischen Hamilton und Leclerc weiterentwickelt.