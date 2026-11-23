Fred Vasseur steht bei Ferrari unter Druck. Nach Kollisionen zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton fehlen konkrete Maßnahmen. Die Scuderia muss handeln, bevor die Saison 2027 verpatzt wird.

Ferrari zwingt die aktuellen Entwicklungen im Rennstall zu weitreichenden Konsequenzen. Das bewusste Ausblenden der internen Spannungen ist keine viable Strategie mehr, insbesondere mit Blick auf die kommende Saison. Die Situation bei dem Traditionsrennstall erfordert sofortiges Handeln, da die Ego-Kämpfe zwischen den beiden Topfahrern die Leistung des Teams massiv behindern.

Spannungen zwischen Leclerc und Hamilton nehmen zu

Charles Leclerc sorgte beim Las-Vegas-Grand-Prix für einen eklatanten Zwischenfall, indem er eine Kollision mit Lewis Hamilton verursachte. Dies ist kein isolierter Vorfall, sondern Teil einer sich verschärfenden Dynamik zwischen den beiden Superstars. Der Ferrari-Teamchef Fred Vasseur beschrieb die fehlenden Ergebnisse der Gespräche zwischen den Fahrern in einem Kommentar für "Formel1.de" mit einem humorvollen, aber ernsten Hinweis auf seine eigene familiäre Situation. Er verglich die unfruchtbaren Aussprachen mit Erziehungsschwierigkeiten, wollte jedoch nicht namentlich zitiert werden, um private Konflikte mit seinen Kindern zu vermeiden.

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Die beiden "Alphatiere" im Team repräsentieren unterschiedliche Epochen und Statussymbole. Leclerc gilt als der langjährig aufgebaute Kronprinz mit einem stabilen, langfristigen Arbeitsvertrag bei der Scuderia. Hamilton hingegen ist die etablierte Legende der Formel 1, die aktuell mit einem kurzfristigen Vertrag arbeitet. Statistisch und technisch ist Hamilton im direkten Vergleich der leistungsfähigere Fahrer. Diese Diskrepanz zwischen Status, Vertragssicherheit und aktueller Fahrleistung sorgt für ein toxisches Arbeitsklima in Maranello.

Vasseur braucht Autorität statt emotionaler Gespräche

Experten wie der ehemalige Rennfahrer Danner betonen, dass Ferrari zu drastischeren Maßnahmen greifen muss. Herkömmliche diplomatische Versuche wie der Vorschlag, gemeinsam Kamillentee zu trinken, haben bei den riesigen Egos der Piloten versagt. Fred Vasseur besitzt zweifellos die fachliche Kompetenz, ihm fehlt jedoch die notwendige Grundautorität, die er sich noch erarbeiten muss. Seit seiner Ernennung zum Teamchef im Jahr 2023 agiert Vasseur primär als Krisen- und Chaosmanager, was bisher nur mit überschaubarem Erfolg verbunden war.

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Personalwechsel sind eine theoretische Option, aber praktisch kaum realistisch. Eine Trennung von einem der beiden Fahrer würde eher als Ausdruck von Verzweif denn als Stärke der Führung gewertet werden. Da Leclerc ein fester Bestandteil der langfristigen Planung ist und Hamilton als aktueller Star nicht einfach wegzudenken scheint, bleibt nur der Weg der harten Durchsetzung. Vasseur muss seine Position stärken, um seinen eigenen Job zu sichern und das Team wieder auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen.

Vergleich mit Mercedes: Wolff und Lauda als Vorbilder

Ein funktionierendes Modell für den Umgang mit rivalisierenden Topfahrern zeigte Mercedes unter der Führung von Toto Wolff und dem verstorbenen Niki Lauda. In Zusammenarbeit mit Lauda schufen sie klare Regeln und Konsequenzen, als Nico Rosberg und Lewis Hamilton in einen intensiven "Krieg der Sterne" verwickelt waren. Wolff und Lauda ergriffen Maßnahmen und drückten diese konsequent durch, sodass die Konflikte auf einem ertragbaren Niveau blieben. Die Fahrer wussten genau, wem die Macht gehört und welche Konsequenzen Fehlverhalten nach sich zieht.

Bei Ferrari fehlt diese klare Hierarchie und die Bereitschaft, Sanktionen unmittelbar zu verhängen. Wenn Fahrer nicht hören, müssen sie die Folgen in Form von Strafen und Konsequenzen spüren. Es bleibt die Frage, ob ein anderer Teamchef die emotionale und komplizierte Gemengelage besser beherrschen würde. Überraschend wirkt dabei, dass Fred Vasseur, der beide Fahrer seit vielen Jahren kennt, solch massive Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Disziplin hat.

Gefahr für die Titelambitionen in der Saison 2027

Die Zeit läuft den Verantwortlichen davon. Wenn Ferrari im kommenden Jahr über ein titelfähiges Auto verfügt, die Piloten das Team jedoch durch interne Kämpfe ausbremsen, wird der erste Fahrertitel seit dem Jahr 2007 erneut verwehen. Die Scuderia darf sich nicht auch 2027 damit auseinandersetzen müssen, wie man Leclerc und Hamilton in Zaun hält. Es ist eine echte Kunst, zwei Nummer-eins-Fahrer zu einer verschworenen Einheit zu formen, statt sie gegeneinander auszuspielen.

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Konkrete Maßnahmen müssen jetzt in Maranello ergriffen werden, um das eigentliche Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Die Führungsebene steht stark im Fokus der Beobachtung. Es zeigt sich, dass die aktuelle Strategie des Dialogs ohne scharfe Konsequenzen nicht funktioniert. Nur durch klare Autorität und durchsetzungsstarke Führung kann Ferrari die potenziellen Konflikte vor der Rennstrecke entscheiden und die volle Geschwindigkeit auf der Strecke entfalten.