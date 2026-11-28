Einen Ferrari im Wert von rund 1,5 Millionen Euro haben bayerische Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling auf der Autobahn A8 sichergestellt. Der Sportwagen sollte wohl nach Dubai.

Einen Ferrari im Wert von rund 1,5 Millionen Euro haben bayerische Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling auf der Autobahn A8 sichergestellt. Der Sportwagen sollte wohl nach Dubai.

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A8 nahe Weyarn hielten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling am 24. November 2026 einen Sprinter mit Anhänger an. Darauf befand sich ein Ferrari 458 Speciale Aperta im Wert von rund 1,5 Millionen Euro, wie die Polizei in einer Der 32-jährige Fahrer war im Auftrag einer Firma unterwegs und gab an, aus Frankfurt zu kommen und dort zwei Pkw in Empfang genommen zu haben. Für den Ferrari 458 Speciale Aperta führte er keine Fahrzeugdokumente mit.

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Eine Überprüfung ergab, dass der Ferrari von den belgischen Behörden zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Die Polizei stellte den Sportwagen daraufhin sicher und informierte die zuständigen belgischen Stellen. Das Fahrzeug hätte nach derzeitigen Erkenntnissen wohl per Luftfracht nach Nachdem der Ferrari abgeladen und die Formalitäten erledigt waren, durfte der Fahrer seine Reise fortsetzen. Warum genau nach dem Luxusfahrzeug gefahndet wurde, soll durch weitere Ermittlungen geklärt werden.