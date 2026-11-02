Ferrari-Krise: Hamilton kritisiert Leclerc nach Duell in Mexiko

Lewis Hamilton übt scharfe Kritik an Charles Leclerc nach dem Großen Preis von Mexiko. Ferrari plant Krisengespräche. Das Duell kostete den Doppelsieg.

Lewis Hamilton hat nach dem Großen Preis von Mexiko schwere Kritik an seinem Teamkollegen Charles Leclerc geübt und eine Krisensitzung bei Ferrari angekündigt. Der britische Rennfahrer forderte nach dem harten Duell um die Führung eine grundlegendere Überprüfung der Dynamik im Team. Hamilton betonte dabei, dass es keine starren Verhaltensregeln für die Piloten gibt und unklar sei, ob eine Diskussion das Verhalten ändern würde.

Das Duell in der ersten Kurve bestimmte das Rennen

Lewis Hamilton und Charles Leclerc waren beide auf den Plätzen eins und zwei in die erste Kurve gegangen. Anstatt Teamwork zu praktizieren, kam es zu einem harten Zweikampf. Charles Leclerc schnitt in der ersten Runde eine Schikane ab und übernahm die Führung von Lewis Hamilton. Dieser Angriff führte dazu, dass Hamilton den zweiten Platz an den späteren Rennsieger verlor. Beide Fahrer hatten das Tempo für einen Doppelsieg, verzichteten aber auf koordiniertes Fahren.

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Hamilton fordert Mentalitätsänderung bei Ferrari

Lewis Hamilton monierte den fehlenden Teamspirit offen. Er sagte, der 41-Jährige belegte am Ende Rang zwei, während Charles Leclerc Vierter wurde. Hamilton erklärte, er glaube nicht, dass es am Alter von Charles Leclerc liegt, der in Wirklichkeit 29 Jahre alt ist. Stattdessen sieht Hamilton eine Mentalitätsfrage. Er charakterisierte das Verhalten als entweder-oder-Denken, bei dem nur der Sieg zählt und nicht das Teamergebnis.

Charles Leclerc verteidigt sein aggressives Fahrverhalten

Charles Leclerc konterte die Kritik von Lewis Hamilton umgehend. Er verwies darauf, dass auch er unzufrieden sein könnte über die Art und Weise, wie ihn Lewis Hamilton in Kurve eins von der Strecke gedrängt hat. Für Charles Leclerc ist das ein normaler Teil des Rennsports. Solange um den Sieg gekämpft wird, sind derartige Auseinandersetzungen nach seiner Ansicht unvermeidlich und akzeptabel.

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Teamchef Fred Vasseur betont Respekt und Teamarbeit

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur zeigte sich enttäuscht von der Situation. Er forderte von allen Mitarbeitern stets Respekt gegenüber der Marke, dem Team, den Partnern und den zweitausend Menschen, die zu Hause für Ferrari arbeiten. Fred Vasseur verwies darauf, dass diese Mitarbeiter unglaublich viel Mühe in die Arbeit investieren und tag- und nächtlich im Werk daran arbeiten, das Auto zu verbessern und Upgrades auf die Strecke zu bringen. Für ihn ist es schwer zu akzeptieren, einen Sieg auf diese Weise zu verpassen.

Zukünftige Schritte und Krisengespräche bei Ferrari

Lewis Hamilton kündigte an, dass Ferrari nach dem Großen Preis von Mexiko Krisengespräche führen wird. Diese Besprechungen werden unter vier Augen stattfinden. Es ist noch ungewiss, welche konkreten Maßnahmen aus diesen Gesprächen resultieren werden. Die aktuelle Situation stellt eine erhebliche Belastung für das Team dar und könnte die Beziehung zwischen den Fahrern nachhaltig beeinträchtigen.