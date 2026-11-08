Ferrari-Krise nach Mexiko: Hamilton kritisiert Leclerc vor Brasilien

Nach dem verschenkten Doppelsieg in Mexiko eskaliert die Rivalität bei Ferrari. Lewis Hamilton attackiert Charles Leclerc öffentlich, während Teamchef Vasseur die Konzentration vor dem GP in Brasilien fordert.

Die Stimmung innerhalb der Scuderia Ferrari hat sich nach dem Grand Prix von Mexiko deutlich verschlechtert. Während Kimi Antonelli am vergangenen Sonntag seinen ersten Titel feierte, vergab das Team eine Chance auf einen Doppelsieg. Dies führte zu offener Kritik zwischen den Fahrern und sorgt nun für Unsicherheit vor dem Rennen in São Paulo.

Offene Kritik zwischen Hamilton und Leclerc

Charles Leclerc sah sich öffentlichem Ärger durch seinen Teamkollegen Lewis Hamilton ausgesetzt. Der vierundsiebzigfache Grand-Prix-Sieger griff den zweiundneunziger des Ferrari-Teams direkt an. Diese öffentliche Auseinandersetzung markiert einen neuen Tiefpunkt im Teamverhältnis und lässt die Frage aufkommen, wie sich die Dynamik in Brasilien entwickeln wird.

Also read Rosberg kritisiert Ferrari im Umgang mit Hamilton und Leclerc

Übertragrechte und Sendetermine

Das Rennen in São Paulo wird nicht im free-TV ausgestrahlt. Die Übertragung erfolgt ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky und weiteren digitalen Plattformen. Die Vorberichte starten einhundertzwanzig Minuten vor Rennbeginn. Fans können die Zeitjagd auch in einem Live-Ticker von SPORTBILD.de verfolgen.

Rückblick auf vergangene Dramen

Die Geschichte des Rennens in Interlagos ist von Konflikten geprägt. Im Jahr zweiundzwanzigzehn kollidierten Leclerc und Sebastian Vettel miteinander. Solche Vorfälle dürfen in der aktuellen Saison nicht wieder passieren. Ein weiterer Fehler würde nicht nur den Konstrukteurs-Titel an Mercedes verlieren lassen.

Advertisement

Position von Fred Vasseur

Teamchef Fred Vasseur äußerte sich nach dem Rennen in Mexiko enttäuscht über die verpasste Chance. Gleichzeitig betonte er, froh zu sein, dass nur weniger als eine Woche später wieder eine Rennen ansteht. Er wies darauf hin, dass die Performance des Autos in die richtige Richtung gehe. Die Strecke in Interlagos gilt als echte Herausforderung für die Piloten.

Auswirkungen auf die Meisterschaft

Für Ferrari ist die Situation kritisch. Ein weiterer Fehler würde den zweiten Platz in der Fahrerwertung gefährden. Die Konzentration muss nun auf die nächste Etappe gerichtet werden. Die Fans und Experten warten auf die Antwort der Roten aus Maranello.